法官侯廷昌被提名任監委 法界：恪遵證據非廢死

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（中央社記者劉世怡台北11日電）總統賴清德今天提名台灣高等法院法官侯廷昌擔任監察委員。侯廷昌審理湯姆熊割喉命案等3案，被指是不判死的法官，但熟悉判決者認為恪遵證據裁判而減刑，並非廢死法官。

侯廷昌為國立中興大學法律系畢業、美國喬治城法學碩士，司法官訓練所第36期結業，審理過湯姆熊割喉命案、台南地院撞死律師案、新竹輪胎行縱火8死案。由於調查證據翔實，分別以被告具有刑法第19條精神耗弱、刑法第62條自首的法定減刑事由規定，判處被告無期徒刑，並獲上級審支持而定讞。

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法界熟悉判決人士認為，侯廷昌並非廢死法官，而是恪遵證據裁判原則，遇有法定減刑事由的證據資料，應減則減，判決並無廢死理念意味。

副總統蕭美琴今天宣布，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝、台灣高等法院法官兼庭長侯廷昌、最高檢察署書記官長林麗瑩等27人擔任監委，咨請立法院行使同意權。（編輯：張銘坤）1150611