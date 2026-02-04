即時中心／林韋慈報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，捲入「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」背信案，一審判刑7年8月，目前受到手機監控。台灣高等法院今（4）日開庭審理，辜仲諒因身兼台灣成棒代表隊團長，聲請暫時解除限制出境，赴日本東京巨蛋參加2026世界棒球經典賽小組賽，若晉級第二輪，也將展延赴美國邁阿密。

辜仲諒被控於擔任中國信託金融公司副董事長期間，為插旗兆豐金融控股公司，購入高度連結兆豐金的股票結構債，涉嫌拉抬股價並任意處分「紅火」獲利。中信銀行於20年前以關係人交易方式，以9.5億元購入澄清湖大樓，實際價金僅8.5億元，導致中信銀損失約1億元。一審依《銀行法》特別背信罪判辜仲諒7年8月。

廣告 廣告

法庭上，辜仲諒滔滔不絕講起小組賽戰況，認為一定要打贏韓國。他分析台灣隊小組賽戰況，認為3月5日對澳洲「有把握」、3月6日對日本「輸了也沒關係」，但3月8日對上韓國為最關鍵一役，若勝將前往美國複賽。法官最終同意3月4日至9日赴日，並指示律師先準備展延聲請，以便小組賽若晉級，辜仲諒可赴美率隊參賽。

法官詢問檢方意見後同意解禁，但檢方建議模式責付律師等人，法官最終准了辜仲諒率台灣隊赴日，還表示「一定打很好」，請律師先準備好展延的陳報狀。辜仲諒在庭訊結束後，不忘許願「小組賽希望我們和日本晉級。」







原文出處：快新聞／法官准了！辜仲諒為經典賽申請解禁 指示律師準備「展延狀」等晉級

更多民視新聞報導

民進黨正式提名周春米、陳光復拚連任 賴清德大讚：縣政表現優異

確定了！民進黨提名周春米、陳光復參選 拚連任屏東、澎湖縣長

首次代表民進黨參選！林亮君鬆口認了「壓力很大」 這些前輩都挺她

