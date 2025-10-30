法官出手！林俊言涉不法偵訊黃景茂錄影光碟14:00當庭勘驗
民眾黨前主席柯文哲京華城案今（30）日再開庭，傳喚台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，柯文哲、應曉薇、威京集團主席沈慶京等被告出庭進行詰問，下午則將勘驗檢察官林俊言偵訊前北市都發局長黃景茂偵訊錄音錄影。
柯文哲辯護律師鄭深元本月初提出，黃景茂偵訊筆錄多處不實，去年9月13日的偵訊，黃景茂否認「知道違法」，檢察官林俊言仍指示書記官記載黃景茂「知道違法」，有如大內刑場逼犯人強行畫押，涉嫌公務員登載不實的偽造文書罪，去年10月15日的偵訊，檢察官還對黃景茂說：「上次給你臉你不要臉。」請法官傳喚林俊延到庭勘驗偵訊錄影。本月28日開庭時，法官諭知將擇期勘驗黃景茂偵訊錄音錄影，但通知或傳喚林俊言欠缺法律上依據，不會通知或傳喚林俊言到庭。
今（30）日上午開庭吳順民作證結束後，法官諭知定於今日下午2時勘驗黃景茂偵訊錄音錄影光碟，柯文哲、沈慶京、應曉薇、黃景茂及律師均可到庭，但未要求林俊言參與。
