法官判川普前律師任檢察官「違法」 不利川其他任命案

聯邦第三巡迴上訴法院三名法官組成的合議庭1日裁定，川普總統前任私人哈巴(Alina Habba)出任新澤西州聯邦檢察官違法。有線電視新聞(CNN)分析，上訴法院裁決對川普政府造成司法重擊，對於全國各地其他司法任命案可能帶來範圍廣大的連帶影響。

位於費城的聯邦第三巡迴上訴法院裁決維持下級法院原判，認定川普政府任命哈巴出任聯邦檢察官的過程違反法律規定，第三巡迴上訴法院10月20日舉行言詞辯論庭時，哈巴親自到場。哈巴的聯邦檢察官任命案並未在參院通過。

廣告 廣告

第三巡迴上訴法院法官史密斯(D. Brooks Smith)、費雪(D. Michael Fisher)、雷斯特瑞波(Luis Felipe Restrepo)在裁決書中表示，哈巴避免總統任命後經由參院確認的程序，得以實質無限期擔任聯邦檢察官，完全跳過憲法規定的程序。

哈巴人事案是川普總統任命聯邦檢察官引發爭議之後，聯邦上訴法院裁決首例。CNN分析，這件官司最後可能纏訟到最高法院。

區域法院法官日前裁定，加州中區與內華達州聯邦檢察官任命同樣有違法之嫌，川普政府已經提出上訴。

聯邦區域法官柯里(Cameron McGowan Currie)24日裁定，司法部長任命維州東區代理聯邦檢察官哈利根(Lindsey Halligan)的手段無效(invalid)，哈利根缺陷任命(defective appointment)衍生的所有行動，包前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)起訴案都跟著撤銷。

今年稍早，哈巴獲川普任命為新澤西州聯邦檢察官。賓州中區聯邦法院8月底裁定哈巴出任聯邦檢察官並不合法，川普律師團則提出上訴。

美聯社分析，川普政府原本盡全力嘗試讓哈巴以代理新澤西州聯邦檢察官的身分持續保留職務，得以處理聯邦刑事、民事訴訟。不過，哈巴人事案遲遲沒能在參院通過，代理任期已截止。哈巴先前社群網站X發文寫道，正為其他被剝奪參院任命聽證會的聯邦檢察官而奮戰。

更多世界日報報導

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果