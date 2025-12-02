法官努力減刑！ 清潔員送32元電鍋行善遭控貪污 判決理由曝光

台北市北投區黃姓清潔隊員去年將工作時清運到的電鍋送給老婦，涉貪污治罪條例被起訴，今(2)早法院宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。清潔隊垃圾車示意圖。(記者蔡愷恆攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕北市黃姓清潔隊員因處於熱心，將從資源回收廠的32元電鍋轉手贈與拾荒老婦，本意是希望對方可以煮飯過日子，但卻遭到隊上檢舉，並被依貪污罪起訴。士林地方法院審理認為，黃男雖犯職務侵占，但因「自首、全數繳回、行為輕微且價值甚低」，經多次減刑後，今上午判刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，僅科短期自由刑並宣告緩刑，以維持公務員廉潔之最低要求。全案可再上訴。

判決指出，黃男自1990年起任北市環保局清潔隊員，負責垃圾清運及資源回收。去年7月26日傍晚，他於北投資源回收轉運站内，擅自拿取資源回收車上的大同電鍋，載回住處後確認可使用，隔天再轉贈他人；經法院認定具備「意圖為自己不法所有」之犯意。

根據貪污治罪條例第6條第1項，黃男行為已構成「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」。法院指出，黃男在偵查機關尚未知悉前主動自首，並繳回全部所得，依貪污治罪條例第8條第1項可減輕或免除其刑，但仍因其公務員身分與行為影響，不予免除。

判決也提及，減刑的關鍵理由為，電鍋價值僅32.56元，行為與犯罪類型相比屬輕微，未造成重大損害，遂依法再減輕其刑；惟考量其公務員身分及影響，法院認仍應科刑，不予免除刑罰。因同時具多項減刑事由，採「遞減」方式計算，依規定可減3分之2以下。

至於是否適用刑法第59條「情狀可憫恕」規定？法院審理後認為，雖黃男有可憫恕情狀，然其身為公務員，利用職務侵占資源回收物，損害公務廉潔，仍須給予一定刑事制裁，故未再依該條減免。

