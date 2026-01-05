法官協會新人新政！林恆吉理事長上任 關注刑案暴增、裁判簡化問題
中華民國法官協會上週五（1月2日）舉行理監事會議，選出最高法院刑庭審判長林恆吉接任該會第16屆理事長。林恆吉強調將致力處理刑事案量暴增問題，並推動裁判簡化，不少法界人士對林恆吉皆有相當期待。
法官協會近來最知名事件為該會去年10月無法參加在亞塞拜然舉行的國際法官協會年會，代表團團長林伊倫法官為此先到該國洽商但遭拒入境，相較於審判體制的司法外交受挫，法務部體系的檢察總長邢泰釗前年卻能率領檢方代表團，一行人浩浩蕩蕩去亞塞拜然首都巴庫參加國際檢察官會議第29屆年會。
林恆吉台大法律系畢業，司法官訓練所第31期結訓，曾任臺北、桃園、新竹地方法院法官、審判長，高等法院法官、庭長，最高法院書記官長，現為最高法院刑六庭審判長兼刑事庭發言人，審判與行政經驗俱豐，亦曾擔任法官協會第13屆理事長，目前仍為該會常務理事兼發言人，對各項事務均相當熟稔。
林恆吉表示，近年民、刑事案件遽增，各審級法官都面臨相當沉重的審判壓力，為了做法官們最強大的後盾，希望在其任內，法官協會能朝以下四個方向努力促成修法或提供建言：
一、導入「裁判簡化制度」，回應案件型態已經改變的現實
建請司法院推動修法，導入各審級均一致適用之裁判簡化制度。對於事實不爭執、僅爭執量刑等案件，明確允許法官以「宣示判決筆錄」或簡化裁判格式為之，重點說明量刑等理由，讓法官無庸耗時製作內容高度重複之裁判，轉而投注心力聚焦於審判本身，並將有限時間用在真正需要詳細說理的複雜案件。
二、針對在監所被告跨轄區案件，制度化運用視訊審理程序
近年詐欺案件暴增，此類被告往往同時涉有跨多個法院的數個案件，跨轄區提解被告需動用大量戒護人力、交通時間與法院行政資源，並導致案件屢因提解困難而延宕。建請司法院比照疫情期間經驗，針對「在監所之被告，且審理法院與監所位於不同轄區」的案件，制度化開放法官得依案件性質，徵詢當事人及律師意見後，以現有遠距視訊設備進行審理程序，減少跨轄區提解需求，縮短案件進行時間。
三、建立案件流程管理機制，回應長期案件超量問題
面對案件長期超量的結構性問題，現行分案制度多半缺乏即時監測與機動調整機制，導致多數法官長期承擔過量案件，司法過勞並影響審理品質與時效，故建議司法院就案件量龐大的法院，導入案件流程管理的制度設計，建立即時案件量客觀監測指標，賦予法院管理層在案件量明顯失衡時，機動調整分案比例的權限，並推動案件分級與分流，讓高度標準化、重複性高的案件集中處理，且定期檢討，隨時修正資源配置，確保法官在合理負擔下，做出穩定且有品質的裁判，保障人民審判權。
四、儘速提供可控的 AI 輔助工具，減輕卷證整理的負擔
現有民、刑案件規模與卷證數量快速增加，法官需投入大量時間進行人工整理、標註與比對，成為司法過勞的重要結構性因素，建請司法院加速規劃並提供安全、內部、可控的 AI 輔助工具，針對卷證的整理、歸納、搜尋與提示，提供有效支援審判的功能(例如：快速摘要卷證內容、整理爭點與證據對應、提示重複或關鍵資訊，及進行跨卷宗搜尋與比對)，讓法官能專注於事實認定與法律判斷，這才是實質保障人民審判權的新時代解方。
