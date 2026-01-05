法官協會理事長沈方維退休 最高法院審判長林恆吉接棒：4方向紓解司法過勞

最高法院審判長林恆吉接棒法官協會理事長。資料照。侯柏青攝



代表基層法官心聲的法官協會，去年創會30周年，而擔任理事長的最高法院庭長沈方維去（12月）年退休辭任，法官協會在今（2026）年1/2舉行理監事會議，遞補屏東地院法官林育賢為理事，在補選出最高法院法官蔡憲德接任常務理事，一致選出最高法院審判長林恆吉接任第16屆理事長。審判和行政經驗豐富的林恆吉提出裁判簡化制度等4大改革方向，盼紓解司法過勞現象。

中華民國法官協會於1995年創立，發起人為前大法官蔡炯燉（曾任第4、5、8屆理事長）、林恆吉（曾任第13屆理事長）、法官洪純莉（現為國際事務組召集人），近年來積極推動《法官法》在內的司法改革議題，並帶領台灣審判界接軌國際。法官協會近年來致力參與國際法官協會（IAJ）的國際交流，分別在1999年、2023年主辦2屆國際法官協會年會，在1999年台北年會上更通過「國際法官憲章」，2023年年會則為國際法官協會成立70週年盛會，意義重大。

廣告 廣告

走過30個年頭的法官協會，在去年底的30周年生日典禮上，對司法改革念茲在茲的前總統蔡英文也前往致詞，可見其重要性。

法官協會去年舉辦30周年慶祝特展，前總統蔡英文也與會。翻攝法官協會網站。

法官協會指出，林恆吉是司法官班第31期結業，曾任台北、桃園、新竹地方法院法官、審判長，高等法院法官、庭長，最高法院書記官長，目前是最高法院刑六庭審判長兼刑事庭發言人，審判與行政經驗相當豐富，也曾擔任本會第13屆理事長，目前為常務理事兼發言人，對各項事務相當熟稔。

林恆吉接棒重任後，隨即於會議中表示，近年民、刑事案件遽增，各審級法官都面臨相當沉重的審判壓力，為了做法官們最強大的後盾，希望在其任內，法官協會能朝以下4個方向努力促成修法或提供建言，以紓解法官案件壓力並回應案件內容改變的現實。

一、 導入「裁判簡化制度」，回應案件型態已改變的現實

將建請司法院推動修法，導入各審級一致適用的裁判簡化制度。對於不爭執事實、僅爭執量刑等案件，允許法官用「宣示判決筆錄」或簡化裁判格式處理，重點說明量刑等理由，讓法官不用耗時製作內容高度重複的裁判，轉而投注心力聚焦於審判本身，把有限時間用在真正需要詳細說理的複雜案件。

二、針對在監所被告跨轄區案件，制度化運用視訊審理程序

針對暴增的詐欺案，考量這類被告往往同時涉及跨多個法院的案件，由於跨轄區提解被告耗費戒護人力、交通時間與法院行政資源，導致案件屢屢因為提解困難而延宕。建請司法院比照疫情期間經驗，針對「在監所之被告，且審理法院與監所位於不同轄區」的案件，制度化開放法官得依案件性質，徵詢當事人及律師意見後，以現有遠距視訊設備進行審理程序，減少跨轄區提解需求，縮短案件進行時間。

三、建立案件流程管理機制，回應長期案件超量問題

目前案件長期超量成為結構性問題，目前分案制度缺乏即時監測與機動調整機制，讓多數法官長期承擔過量案件，過勞影響審理品質與時效，故建議司法院針對案件量大的法院導入導入案件流程管理的制度設計，建立即時案件量客觀監測指標，讓管理階層在案件量明顯失衡時，機動調整分案比例的權限。此外，也要推動案件分級與分流，讓高度標準化、重複性高的案件集中處理且定期檢討、修正資源配置。

四、儘速提供可控的 AI 輔助工具，減輕卷證整理的負擔

現有民、刑案件規模與卷證數量快速增加，法官需投入大量時間進行人工整理、標註與比對，成為司法過勞的原因，建請司法院加速規劃並提供安全、內部、可控的 AI 輔助工具，例如快速摘要卷證內容、整理爭點與證據對應、提示重複或關鍵資訊，及進行跨卷宗搜尋與比對，以有效支援審判，讓法官專注於事實認定與法律判斷。

更多太報報導

藝人秦偉6度聲請假釋 再次遭矯正署駁回

兼差經營賭博、洗錢306億！「茗香園冰室」、「東引快刀手」2老闆起訴

守護公館圓環高舉蔣萬安黑白照、「死亡」字卡 2抗議者這個原因不起訴