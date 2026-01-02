法官同意減半！徐巧芯大姑丈涉洗錢 百萬保金籌1個月終獲自由

記者楊忠翰／台北報導

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻，先前以虛擬貨幣買賣方式，協助詐騙集團洗錢2700萬元，一審法官依組織犯罪等罪，分別判處10年及15年徒刑；去年12月5日，高院開庭後裁定劉向婕、杜秉澄各以80萬元、100萬元交保，當天劉母便為女兒辦保；另一方面，杜秉澄則在1個月內籌到50萬元保金，法官同意改以50萬元交保，杜秉澄在2日下午重獲自由。

據了解，去年12月5日高院首開庭，8日裁定杜秉澄100萬元交保，劉向婕則是80萬元交保，並限制住居及出境、出海，同時配戴電子腳鐐。當天中午時分，劉向婕母親獨自前來高院為女兒辦保，劉向婕配戴完電子腳鐐並完成測試後，2人便在律師陪同下步出法院，杜秉澄則沒有親友出面辦保，一路羈押至今天。

不過，杜秉澄在近1個月內陸續籌得50萬元保金，高院法官終於點頭同意，將保金降為50萬元，加上50萬元人保；今天下午時分，杜秉澄踩著藍白拖，配戴好電子腳鐐並完成測試後，終於重獲自由，他也在親友陪同下步出法院。

