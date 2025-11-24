法官周靜妮擺爛曠職 懲戒法院判撤職

備受爭議的苗栗地院前法官周靜妮今遭懲戒法院撤職。（翻攝自Jin Chin YouTube）

備受爭議的苗栗地院前法官周靜妮今遭懲戒法院撤職，2021年本刊踢爆周靜妮一連串的違法失職行為，司法院、監察院調查認定，她涉及對當事人動私刑、曠職等違失，竟還因值班時不想晚上開羈押庭而與被告私下談交保金額，周靜妮共有4案遭移送懲戒法院審理，今（24日）遭判撤職(撤法官職)，停止任用3年(停止公務員資格3年)；仍可上訴。

周靜妮案由《鏡週刊》獨家揭弊後，經法官評鑑及監察院彈劾並移送懲戒法院審理。周靜妮已在醜聞爆發後自請辭職，周靜妮共遭4案移送懲戒法院，創下司法記錄。依《法官法》規定，周靜妮被撤職後將喪失律師資格，退出法律界。

周靜妮的重大違失中，最離譜的是因她2015年值班時不想夜間開庭，她將司法公權力拿來當成私人交易籌碼，透過法警傳話與對遭聲請羈押的被告開出「你同意夜間不訊問，我讓你5萬元交保免押」的交換條件，侵害人身自由與也違反《刑事訴訟法》「即時訊問」規定，逼迫被告同意不為夜間訊問，隔天即裁定10萬元交保，由於周靜妮當時言行太誇張，承辦人員錄音自保，事隔多年，本刊踢爆周靜妮諸多違失後，當事人拿出錄音，證明周的犯行。

周靜妮另涉動用私刑，她在少年法庭上，曾命涉案少年當庭掌嘴23下、下跪磕頭，甚至以收容為手段恫嚇少年，威脅少年若不配合，就要將他送去少觀所「讓人家捅屁眼、含雞雞」等極端言語恫嚇少年。她公然動用私刑，嚴重侵害少年人格尊嚴，事發後周為自保，竟還濫用職權逼迫少年寫下對她有利的書信，將司法權力徹底當成私人工具。

周靜妮問題不斷，且長期有曠職與積案情況，2012年，她曾在宿舍燒炭險釀火警；2021年因工作擺爛，在職務評定遭列「未達良好」收入將少1個月獎金時，她與丈夫竟在宿舍亂打119叫救護車，其夫並謊稱自己是法院人員，讓警網火速前往，最終證實是家務事，並無救護必要，浪費警消資源，周靜妮因違失遭查辦後，竟揚言放火，還到法院與院長理論。

周靜妮的行為歷經多任院長都官官相護，放任情況惡化，直到2020年陳雅玲接任苗栗地院院長，見情況嚴，決心查辦，揪出周靜妮長期有近70天的曠職紀錄，且有超過50件保護令案件長期延宕，對於周靜妮月領近18萬元高薪卻怠惰職務的行為，已嚴重浪費國家司法資源，陳雅玲勇於將不良法官移送評鑑究責，扛住壓力，展現司法首長的擔當與價值，立下典範。

周靜妮遭查辦後，她為了應對法院的自律調查，竟命令書記官調出應保密的家事、少年卷宗，並攜出法院外交由影印店複印，公然將應予高度保密的兒少當事人隱私暴露於洩密風險中，後來周遭停職後，她還拒絕辦理離職移交，並出言威脅協助騰空辦公室的法院同仁，涉對職場同仁霸凌。

周靜妮法官在違失曝光後即自請辭職。法界一度盛傳她可能想藉此規避懲處，甚至保留轉任律師的資格，今懲戒法院的「撤職」判決，雖未達最重的免職(法官與公務員資格均免除)，但也終結了她的法官生涯，更剝奪了她擔任律師的資格，切斷周靜妮重返法律界的可能性。

