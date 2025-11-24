法官周靜妮擺爛遭撤職 23項離譜違失曝光

懲戒法院審理苗栗地院前法官周靜妮擺爛失職案，今公布她的23項違失。

苗栗地方法院法官周靜妮遭本刊踢爆擺爛案，懲戒法院今判她撤職，並停止任用3年，不再讓她當法官，也斷絕她重返法律界當律師的可能，懲戒法院判決指出周靜妮任職期間違失高達23項，包括假造判決、不想夜間開庭而與被告私下談條件、當事人訴請離婚卻獲判20萬、當事人被關過頭、對當事人動私刑、在電話中逼當事人30秒內和解、對不配合她說謊的助理拖延加班費及霸凌等離譜行為，嚴重違反法官職務義務與倫理，重挫司法信用。

周靜妮在曾在懲戒法院庭上坦承：「我的問題（情緒及身心狀況服用藥物等）一直存在，我早就應該留職停薪去處理情緒問題」、「我該早一點進行治療，關於案件的進行我應該可以救得回來。」法院認她的番發言可見未能自省自覺，對身心健康與職務失衡的情況未及早處理，任由違失行為擴大，嚴重影響案件當事人權益，不得藉身體健康為由卸責。

懲戒法院職務法庭列舉周靜妮23項違失：

第1項：2015年4月19日周靜妮值班處理羈押案件時，未依法即時到院訊問未拒絕夜間訊問的被告，僅打電話指示法警與被告談判，開出「被告你要求不夜間訊問，明天我就給你5萬交保」條件。

第2項：2019年10月6日，辦理少年保護事件時，未依法應指定輔佐人協助少年參與程序。

第3項：案發於2019年1月起3次開庭處理少年刑事案件時，認定犯罪事實適用法律錯誤。

第4項：2019年4月26日與2020年5月29日，處理保護令核發及延長案件時，未通知相對人或通知未合法送達即作出裁定，剝奪對方陳述意見機會。

第5項：2019年10月5日，周靜妮在少年法庭中，命令少年當庭兩次自搧巴掌、對雙親下跪磕頭，並以性侵恐嚇送入少觀所，甚至強迫其參加特定宗教活動，對少年人格與尊嚴造成嚴重侵害。

第6項：2019年10月，原訂29日庭期數次改期至過去或臨時日程，並於2020年7月至110年3月取消49件庭期，另以準備自律會答辯為由，取消3月19日與22日17件開庭，反覆改期無故，嚴重擾亂訴訟進行。

第7項：案發於2020年7月20日與9月8日，針對同一少年先後收容共73日，超過法定2個月上限，也未依法聲請延長，違反人身自由保障，屬重大程序違法。

第8項：2020年9月14日，周靜妮將案件未成年子女向社工透露的不滿情緒轉述予案內父親，違反職務上保密義務，侵害兒童隱私與信任權益。

第9項：案發於2020年11月30日，先上傳錯誤判決（A判決）結案以迴避研考，後遭查覺才重新製作正確判決（B判決），涉製作虛假文書。

第10項：2021年1月29日，原告請求離婚、被告未反訴情況下，卻於主文判原告應給付20萬元，判決理由也未載明依據，屬於程序不當且理由不備的訴外裁判。

第11項：2021年3月8日，女方當事人未出庭，周靜妮先要求其代理人轉達和解條件，見女方拒絕後，親自透過電話與其通話，並以不利判決要脅，限其30秒內答覆是否接受和解。此舉違反司法中立原則，對當事人構成不當壓力。

第12項：2021年3月19日前及3月25日，周靜妮為應付自律調查，指示調查官轉達少年須表達其「審判沒有問題」的意見，迫使少年撰寫自清信函供其答辯使用，並將該信函提供媒體刊登，公開案情內容，嚴重侵犯少年隱私權與人格尊嚴。

第13項：案發於2021年3月中旬及5月31日，她指示書記官及助理於上班時間協助整理其自律程序相關卷證，屬私務濫用人力。後因助理拒絕撰寫不實自白書，周靜妮拖延其加班費核准，涉及行政權力濫用與職場霸凌。

第14項：2021年3月19日至21日，為準備自律案答辯，周靜妮命書記官調出少年與家事案件卷宗，並攜至法院外影印，違反不公開與保密規定，構成涉密風險，顯示其對法律規範漠視。

第15項：2021年3月30日與5月13日，裁定撫養費金額與當庭諭知內容不符，周靜妮未依法撤銷原裁定，而逕以「誤寫、誤算」為由更正主文，方式違法，破壞裁定穩定性及法律適用準則。

第16項：2021年4月24日與30日，審理輔助宣告撤銷案時，未依程序開庭訊問或進行醫療鑑定，即電告聲請人將駁回，並單方接觸當事人後裁定駁回聲請，嚴重違反程序正當性與醫學證據原則。

第17項：2021年4月30日與5月1日，周靜妮擅自變更聲請人姓名，指示當事人於卷宗與聲請狀中自行塗改並蓋章，無正當程序及法律依據，亦涉單方接觸當事人，違反文書與訴訟程序規範。

第18項：2021年7月30日至8月5日，周靜妮晚間私約聲請人，施壓撤回撤銷調解聲請，並於非正式途徑收取狀紙結案。該文書未經收發室正式收件即報結，作業流程違反法院行政規定。

第19項：2021年11月23日，值班處理羈押案件時，以「想睡覺」「睡不醒」、「送媽媽打針」為由任意延後訊問時程，造成律師臨時改派，法警勤務混亂，亦遭法院院長口頭警告。罔顧人身自由保障與辯護權。

第20項：2021年11月至12月，周靜妮長期怠忽審案，未結案件達207件，其中55件保護令案件延宕未處理，多件當事人致電詢問進度，司法資源遭嚴重浪費，影響當事人權益與法院形象。

第21項：2021年12月10日，赴法官評鑑委員會應詢卻未事先請假，造成當日無人代理，致使少年保護官未獲核准無法即時採尿，延誤案件進行，亦影響少年司法流程與行政安排。

第22項：案發於2021年至111年1月底，出勤不穩造成合議庭評議與陪席困難，年度未結案件比同庭法官高出近一倍，延滯多件審理進度，至隔年初仍有12件案件超過合理期限，妨礙司法效率。

第23項：2021年2月16日至3月17日，周靜妮遭停職後拒辦理離職手續及交接工作，屢次催促未果，甚至對協助交接人員出言恐嚇，態度惡劣，嚴重違反行政倫理與職場尊重原則。

