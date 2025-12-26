法官問割喉案父母「能讓兇手孝順嗎？」犯罪心理專家也炸裂：什麼鬼啊

死者家屬聽聞判決後，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，崩潰哭著出法庭。（資料照／杜宜諳攝）

新北市某國中郭姓少年為替林姓少女出氣，2023年持刀刺殺同校國中生，二審台灣高等法院將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年。死者父母無法接受，認為司法保護加害者，卻凌虐被害人家屬，也揭露有法官曾詢問他們，「能否有機會讓他們（加害者）來孝順？」犯罪心理學教授戴伸峰近日接受專訪時忍不住說，「這句話實在是太誇張，極端誇張，我兒子被殺了然後我叫兇手來孝順我，什麼鬼啊」。

死者之父楊爸爸日前在《57爆新聞》節目中提到，「我們好像是他們的教科書，你要在講教化的可能，結果（法官）又衝出這一句話說，看看他們能不能以後來孝順我們？我們那時候，媽媽有當場就直接講說不要」；他續說，之前也有看到一個國外新聞，有一個老年人收養一個更生人，結果那個更生人就直接去把他殺掉，「那你說他會來孝順我們？不要來殺我們，我們就很偷笑了，還會讓他來孝順我們嗎？更何況他完全沒有悔意，怎麼有可能來孝順我們？」

犯罪心理專家戴伸峰近日接受Youtube頻道「范琪斐的美國時間」專訪，節目在昨（25日）播出，針對割喉案兇手為何會毫無悔意、為何有這樣人格特質？他表示，要從青少年大腦發展的樣態來講，加害者未滿18歲，大腦的腦區發展裡面，這種同理、對於他人情感認知的能力其實很弱，腦袋就是自我中心的大腦，所以真的要他覺得自己做了什麼錯事，真的是不知道，我們都會從成人角度去看這個青少年，你做了這麼誇張事情怎不懂反省，重點在於他們現在大腦分區功能，本身這些能力的確還沒發展完成，強要他們道歉，10句話有10句是錯的或假的，或是依樣畫葫蘆。

戴伸峰也說，但未來一定仍要讓他想到，這是社會責任、未來父母、刑事司法體系、社會安全網責任，一定要讓這一對乾兄妹在未來的哪一個時間點，知道自己做了重大錯誤事情。

至於近期外界質疑法官問被害父母「讓兇手來孝順」，戴伸峰忍不住說，「這句話實在是太誇張，極端誇張，我兒子被殺了然後我叫兇手來孝順我，什麼鬼啊，我很難得這麼不開心的情緒性發言，這句話太撕裂人心，還我兒子就好，被害者爸爸最想聽到的是如果你們兩個沒做這件事情，我兒子就可以孝順我，幹嘛還要你們兩個，這個才是最可怕的一件事情」。

戴伸峰續指，「修復」是這兩位青少年願不願意承認自己的行為責任，目前根本沒看到，根本不要道歉，光道歉就是假的，做這件事情的原因是什麼、這些能不能公開的，或者至少能夠讓被害者家庭知道才是重點。

但戴伸峰認為，至少從目前被害者父母聲淚俱下、悲痛發言，十足證明了在法庭內沒有拿到他們想要的，也就是對方給的根本不是被害父母需要的，那就沒有「修復」的意義跟可能，「未來來孝順我，我還擔心孝順到一半，他來捅我一刀咧」。

