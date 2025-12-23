法官問割頸案死者家屬「願接受加害者孝順嗎」？網友炸鍋了

新北市2023年國中生割頸案今（23）日二審宣判，涉案少年、少女刑期分別加重至12年和11年。死者家屬聽聞判決後情緒失控，悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，崩潰哭著離開法庭。家屬隨後發表聲明痛批，法官一心只想給加害人改過自新的機會，之前甚至有法官詢問「願意接受加害者的孝順嗎」，根本是睁眼說瞎話。

割喉案被害家屬。(圖/中天新聞)

受害學生家長楊爸爸、楊媽媽發表8點聲明，標題為「絕望中的不自殺聲明」。聲明中指出，由於非常恐懼加害人假釋出獄後對他們報復，整個制度讓被害家屬和證人每天活在恐懼中，加害者卻受到司法保護。家屬強調，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓凶手來孝順我們」，根本是睁眼說瞎話。

聲明中也提到「刑事寬容、民事卸責，對我們是雙重傷害」。目前民事方面判賠938萬元，但對方沒財產，無法強制執行，只是一張債權憑證而已。刑事部分對加害者寬容，制度似乎告訴被害家屬「你們只能認命」。家屬質疑，法官判12年是基於「促進健全自我成長與重返社會所應考量的事由」，但已經往生的受害人，還能再健全的自我成長嗎？還能繼續活在社會上嗎？

藝人郁方也發文談及此案，提到身為加害者的少年、少女到現在依然毫無悔意，態度吊兒郎當，她直呼不可思議。郁方特別提到，法官向被害男學生的爸爸詢問，「願意接受加害者的孝順嗎」，讓她傻眼痛批，「我真的不懂這是什麼邏輯？如果是你，你會接受嗎？拜託有點同理心好嗎」。

臉書粉專「政客爽」質疑，同樣的事情若發生在法官身上，不知道他們會不會也希望加害者來孝順他們。同時批評，從賴清德政府的大法官稱「死刑必須合議庭一致決」開始，整個中華民國司法變成袒護壞人、欺負受害者。這種人至今都沒有悔意，法官竟然還說判12年是因為「基於促進健全自我成長與重返社會所應考量的事由」。

網友也紛紛留言表示，「台灣司法是笑話」、「司法讓普羅大眾瞧不起不是沒原因，除了會唱高調，我想不出來這群人有什麼用」，也有網友質疑，「只著重於加害人的未來，所以才沒考慮被害人（家屬）有沒有未來」、「是瞎了都沒有看到那兩個犯後什麼態度嗎？是請他們來孝順還是請他們來弒親」。

