法官問遭割頸學生家屬「願接受凶手孝順嗎」 輿論炸鍋

死者家屬聽聞判決後，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，崩潰哭著出法庭。（杜宜諳攝）

新北市2023年國中生割頸案23日二審判決出爐，涉案少年、少女被加重刑期為12年和11年。被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓凶手來孝順我們」，根本是「睜眼說瞎話」。輿論痛批法官只會唱高調，太沒同理心。

粉專「政客爽」質疑，同樣的事情，若發生在法官身上，不知道他們會不會也希望加害者來孝順他們？從賴政府的大法官稱「死刑必須合議庭一致決」開始，整個中華民國司法變成袒護壞人、欺負受害者。這種人至今都沒有悔意，法官竟然還說判12年是因為「基於促進健全自我成長與重返社會所應考量的事由」，請問已經往生的受害人，他還能再健全的自我成長嗎？他還能繼續活在社會上嗎？

藝人郁方也發文談及此案，提到身為加害者少年、少女到現在依然毫無悔意，態度吊兒郎當，她直呼不可思議。甚至法官向男學生的爸爸詢問：「願意接受加害者的孝順嗎？」讓郁方傻眼痛批：「我真的不懂這是什麼邏輯？如果是你你會接受嗎？拜託有點同理心好嗎！」

網友表示「台灣司法是笑話」、「司法讓普羅大眾瞧不起不是沒原因，除了會唱高調，我想不出來這群人有什麼用」、「只著重於加害人的未來，所以才沒考慮被害人（家屬）有沒有未來？」、「是瞎了都沒有看到那兩個犯後什麼態度嗎？是請他們來孝順還是請他們來弒親？」

受害學生家長楊爸爸、楊媽媽金發表8點聲明表示，由於非常恐懼加害人假釋出獄後對他們報復，因此要發表「絕望中的不自殺聲明！」突顯整個制度讓被害家屬和證人每天活在恐懼中，加害者卻受到司法保護。法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓凶手來孝順我們」，根本是「睜眼說瞎話」。

聲明認為「刑事寬容、民事卸責，對我們是雙重傷害」，目前民事方面判賠938萬元，但對方沒財產，無法強制執行，只是一張債權憑證而已，而刑事部分對加害者寬容，制度似乎告訴被害家屬：「你們只能認命」。

