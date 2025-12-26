法官問願讓兇手孝順？犯罪心理專家炸鍋了

▲新北少年割頸案的被害人父母認為二審結果仍判太輕，情緒失控悲吼：「給他們機會，誰給我們機會？」（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 新北市一名郭姓國中少年，為替林姓乾妹出氣，於2023年持彈簧刀刺殺同校楊姓男子，朝對方頸部、胸部連刺7刀，造成楊男當場失血過多死亡。案件進入二審後，改判郭男12年徒刑、林女11年，引發死者家屬強烈反彈，更揭露審理過程中，曾有法官詢問他們「能否有機會讓他們（加害者）來孝順？」這讓犯罪心理學教授戴伸峰傻眼開罵：「什麼鬼啊！」

死者父親楊先生日前在《57爆新聞》節目中痛訴，家屬彷彿成了司法談論「教化可能性」的教材，卻在最脆弱時被拋出如此殘酷的問題，並轉述妻子當場就明確說「不要」。楊爸爸也提到，曾看過國外新聞，有老年人收養更生人，卻反遭殺害，讓他直言「不要再被殺就偷笑了，怎麼可能期待兇手來孝順？」更何況對方毫無悔意，根本談不上任何修復或補償。

犯罪心理學教授戴伸峰近日接受YouTube頻道《范琪斐的美國時間》專訪，他分析外界質疑加害者郭男為何毫無悔意，其實與青少年大腦發展密切相關，未滿18歲的加害者，其同理心與情緒認知能力尚未成熟，本質上高度自我中心，往往無法真正理解自身行為的嚴重性。戴伸峰直言，若強迫他們道歉，十句中可能有十句都是模仿或錯假的，並非真正反省。

不過，戴伸峰也強調，無論年齡或心理發展，社會仍必須在某個時間點，讓這對「乾兄妹」清楚意識到，他們的行為造成無法挽回的傷害，這是家庭、司法體系與社會安全網共同的責任。

針對法官詢問被害者父母是否願意「讓兇手來孝順」的爭議，戴伸峰罕見動怒說：「這句話實在是太誇張，極端誇張，我兒子被殺了然後我叫兇手來孝順我，什麼鬼啊！」他直言，這句話太撕裂人心，失去孩子的父母，真正想聽到的，從來不是兇手未來的補償，「如果這件事沒發生，我的兒子本來就能孝順我」。

戴伸峰也痛批，所謂的「修復式司法」，前提是加害者願意誠實承擔責任，但目前完全看不到這樣的跡象，從被害者父母悲痛發言、聲淚俱下的反應來看，就足以證明了在法庭上沒有拿到他們想要的結果，「連道歉都是假的，更別說修復」。他也酸嗆，若真讓「兇手來孝順」，還擔心「孝順到一半，他來捅我一刀」。

