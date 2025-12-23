法官問「是否有機會讓凶手孝順你們」 割頸案家屬崩潰：睜眼說瞎話

割頸命案死者家屬控訴「為什麼判這麼輕」。（翻攝畫面）

新北國三生割頸命案，行凶的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑9年、8年，死者家屬痛批2人毫無悔意提上訴，高院今（23日）分別改判郭男12年、林女11年。死者楊姓學生的父母得知判決，當庭對法官呼喊「我兒子被殺死了，為什麼判這麼輕」、「不要講一些空話」，事後在聲明揭露，法官曾詢問他們：「能否有機會讓他們（加害者）來孝順你們？」怒控法官只想讓加害人有改過自新機會，根本睜眼說瞎話。

楊生父親庭後受訪，激動表示「無法接受判決」、「別人的囝仔死不完（台語）」，提到少年犯適用的少年事件處理法原本應該是保護少年，少年事件處理法卻把他打得「遍體鱗傷」，痛心反問：「我們受害人該怎麼辦？」強調郭男、林女大搖大擺出庭，根本沒向他們道歉，是在法官引導下才跟他道歉，「少事法都是在保護這些人」。

楊生父親提到，他一直要求法官加重刑期，「我可能是第一個被他殺的」，指郭男案發當天在警察局還恐嚇秘密證人「等我出去你就知道」，如今「我現在也要擔心了，等他出來我就知道」。楊生雙親之後發表8點聲明，提到法官一心只想讓凶手有改過自新的機會，之前還有一位法官詢問：「能否有機會讓他們（凶嫌）來孝順你們？」楊生父親無奈表示：「我只想說，他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了！」

聲明提到，由於恐懼加害人假釋出獄後對他們報復，因此發表「絕望中的不自殺聲明」，強調他和家人不會自殺，重申判決結果對家屬極度難以承受，「不是因為我們輸不起，而是因整個制度一次又一次地傷害我們，被害者不重要」。另外也提及此案民事部分目前判賠938萬，但對方聲稱沒有財產，無法強制執行，「我們拿到的只是一張債權憑證」，刑事部分則對加害者百般寬容。





