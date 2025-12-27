法官問「能否接受凶手孝順」惹議 高院聲明：未強迫接受

台北市 / 綜合報導

2023年耶誕節，新北市發生震驚社會的校園割頸案，犯案的乾哥和乾妹，二審分別被判12年和11年徒刑。準備程序庭時，法官曾問家屬是否願意接受「修復式司法」，讓2名少年被告孝順你們，不只家屬無法接受，也備受社會討論。高等法院昨(26)日晚間發出新聞稿澄清，準備庭法官非現合議庭法官，且修復式司法由加害方辯護人提出，法庭僅詢問意願並非強迫接受。

受害國中生母親(12.23)說：「別人家的小孩死不完，不行把所有的責任都推給修復性司法，修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子的命都沒有了。」說到二審判決結果悲痛憤怒到忍不住拍胸脯，孩子命喪2年前的耶誕節，聽到修復式司法家屬更是氣到紅了眼眶。

當時在準備庭時，對方律師聲請修復式司法，法官在說明完司法意義後，竟提出「能否有機會讓凶手來孝順你們」，遭家屬當庭拒絕，法官隨即表示「暫不處理」，受害國中生父親(12.23)說：「(加害者)進去法庭，都還是大搖大擺地走進來，根本沒有跟我道歉過。」

修復式司法2010年正式上路，藉由事件利害關係人溝通討論，「修復」犯罪造成的傷害，其中最著名的案例包含2016年小燈泡案，不過最後因為被告方抗拒作罷，律師說：「調解的進階版成功機率不高，會影響刑度。」

高等法院也在昨日晚上發出聲明，澄清當時的法官不是現合議庭法官，且是收到少年被告辯護人「修復式司法」的聲請，從沒有強迫接受，受害國中生父親(12.23)說：「這樣子判決，我們可以接受嗎，我真的沒辦法接受。」

2年前的耶誕節心愛孩子離世，白髮人送黑髮人，父母準備上訴，也表示近期收到源源不絕的善款已經突破千萬，由衷感謝社會大眾但援助已足夠，希望能把這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

