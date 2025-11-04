法官幫債務人賣螃蟹，是司法執行溫柔轉身／羅登廉

羅登廉（作家、文藝評論家）

10月31日晚，有網友發文稱，在南京市中級人民法院的微信公眾號直播間，看到高淳區法院多位身著制服的工作人員，出現在直播鏡頭前“帶貨賣螃蟹”，引發熱議。對此，部分網友表示瞭解，認為法院探索新型執行方式、借助直播幫助誠信債務人清償債務，是一次「司法溫度」的體現。這表現了公眾對司法方式創新的認可，更是對善意執行理念的共鳴。

司法執行向來給人強硬的印象，查封凍結拍賣都是常規操作，但並非所有債務人都是惡意逃債。就像高淳法院這次幫助的對象，是一位誠實守信卻暫時陷入困境的債務人，他償還意願強烈，只是現有物資缺少合適的變現管道。有鑑於此，法官們放棄刻板流程，加班加點籌備直播，把司法處置搬到鏡頭前，既保住了資產價值，又加快了債務清償，這種靈活變通比簡單強制措施更有實效。

其實，這場直播的價值不止於賣螃蟹本身。銷售收入專戶管理全額用於償債，不佔用上班時間、不額外增加成本，每個細節都守住了司法底線。更難得的是，法院借直播契機開展普法，讓網友在下單的同時了解執行程序，明白誠信履約的重要性。這種潛移默化的法治傳播，比生硬的說教更容易讓人接受。就像今年8月湖南平江法院在處理涉企糾紛時，不盲目採取強制措施而是協調協商，最終實現勞資雙贏。高淳法院的直播也是同理，以柔性方式平衡各方利益，讓司法不再只有冰冷的法條，更有體卹民生的溫度。

如今，司法創新早已不是新鮮事。雲南賓川法庭把調解搬到田間地頭，為易腐水果糾紛開闢快速通道；深圳法院拍賣百噸活體鱷魚，用市場化方式盤活特殊資產；最高法明確區分失信與失能被執行人，避免機械執法傷害無辜。這些實踐都指向同一個方向，即司法不是一成不變的模板，而是能根據實際情況靈活調整的治理工具。高淳法院的直播，正是這種理念的延伸，它打破了司法機關的刻板形象，證明法律的實施可以更接地氣，更貼近普通人的生活。

當然，這樣的嘗試不必成為常態，也無需盲目複製。是否採用直播等新型方式，關鍵要看是否符合案件實際，是否能真正化解矛盾。但這種敢於突破常規的思維值得肯定，它讓我們看到更多司法執行的可能性。既可以是雷霆萬鈞的強製手段，也可以是春風化雨的善意幫扶；既堅守法律的剛性底線，也不失人文關懷的柔性溫度。

法官賣螃蟹的直播終會落幕，但它留下的啟示長久存在。司法的終極目標不是簡單結案，而是止紛爭、創和諧，實現社會公平正義。當司法人員願意放下身段，用群眾喜聞樂見的方式解決問題；當法律的實施能兼顧法理與情理時，必然更有公信力，也更能贏得民心。（照片翻攝畫面）