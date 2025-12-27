法官提「讓割頸兇手孝順死者父母」？ 高院澄清：未要求家屬接受

新北割喉案二審加重刑期。（圖／報系資料照）

新北市土城區某國中2023年12月25日發生割頸案，郭姓乾哥為了幫林姓乾妹出氣，竟拿刀刺殺同校的楊姓學生，今年（2025年）12月23日二審依殺人罪判郭12年、林11年徒刑。然而，庭畢後楊爸爸透露，法官曾問「讓凶手來孝順被害者家屬」，引發各界批評。對此，台灣高等法院26日深夜發布新聞稿說明，因被告的辯護律師提出修復式司法聲請，才向被害人家屬說明，經家長當場拒絕，法官也並未要求家長接受此方案。

楊爸爸指出，有法官說出「讓凶手來孝順被害者家屬」的提議，孩子的母親立刻就當場回應「不要」，並表明無法接受，但法官這番言論，讓他們彷彿成了對方用來說明教化可能性的教材，「凶手不要來殺我們，我們就很偷笑了，還會讓他來孝順我們？更何況他完全沒有悔意，怎麼有可能來孝順我們？」

對此，高院26日深夜11時49分發布新聞稿澄清，此案的前手法官（非現合議庭法官）於準備程序中，因少年被告的辯護人提出修復式司法聲請，故向被害人家長說明修復式司法的意義，並強調必須以雙方的理解與同意為前提，且被告也須真誠提出可以做到的方案。

高院表示，法官於是詢問被害人家長有無接受各種形式補償的可能性，而以「2名少年被告孝順被害人家長」為例，經被害人家長當場拒絕後，法官即諭知本案「修復式司法」暫不處理，並未要求被害人家長接受此方案。

高院也解釋，「修復式司法」主要是通過有建設性的參與及對話，在尊重、理解及溝通的氛圍下，尋求彌補被害人的損害、痛苦及不安，以真正滿足被害人的需要，並修復因衝突而破裂的社會關係。

高院說，為能貫徹精神並提升成效，法官會依被告聲請，於聽取檢察官、代理人、辯護人及輔佐人的意見後，得轉介適當機關、機構或團體，由專業的修復促進者以更充分的時間及更完整的資源來進行修復式司法程序。

