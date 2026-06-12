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美國聯邦法官駁回民眾訴訟，允許總統川普於週日在白宮南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事。當天適逢川普80歲生日，儘管原告指控該商業活動「極度腐敗」且未獲國會授權，法官仍放行讓比賽如期舉行。

根據路透社（Reuters）報導，美國聯邦地區法官 Amit Mehta 駁回了兩名華盛頓地區居民的訴訟。原告指控川普政府在未獲得國會授權的情況下，擅自允許在白宮舉辦名為「UFC Freedom 250」的商業格鬥賽事，涉嫌濫用職權，並要求法院下達禁制令阻止活動，但最終遭到法官否決。

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這場備受矚目的終極格鬥冠軍賽（UFC）預計吸引超過 4,000 名觀眾。主辦單位已在白宮南草坪搭建起一座高達 92 英尺（約 28 公尺）的巨型爪狀鋼骨結構，內部設有標誌性的八角籠格鬥場，而選手的過磅儀式則選在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）舉行。值得注意的是，比賽當天正好是川普的 80 歲生日，官方宣稱此活動是為了慶祝美國建國 250 週年。

然而，原告在訴狀中痛批，國家的公共紀念碑不應租借給私人企業進行商業剝削，並直指這場活動「極度腐敗」，根本不是國家慶典，而是「UFC 品牌與川普 80 大壽的慶祝會」。

川普與格鬥界的淵源極深，UFC 執行長 Dana White 更是他的長期盟友。UFC 的母公司 TKO Group Holdings 旗下也擁有世界摔角娛樂（WWE），而前 WWE 高層 Linda McMahon 目前正擔任川普政府的教育部長。儘管面臨輿論與法律挑戰，在法官放行後，這場前所未有的白宮格鬥大賽將如期上演。

原文出處：法官放行！川普80大壽將在白宮草坪辦UFC格鬥賽

本文由AI協作，經編輯審核後發布