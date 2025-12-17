法官是否願擔歷史罵名！沈政男預言柯文哲一審刑度：10年以下

台北地方法院今（17）日審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，柯文哲上午現身法院開庭。北檢緊咬柯文哲圖利仍放行京華城案，並收受沈慶京1500萬，柯反批北檢編故事。對此精神科名醫沈政男預言，柯收賄罪一定無罪、圖利罪很有機會無罪，一審總刑度在10年以下。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

沈政男今晚在臉書發文，京華城案的檢察官辯論說詞已經講完，透過柯文哲在臉書的紀錄，大家可以窺知梗概。如果這兩天有法庭直播，是不是大家就可百分百知道檢察官講些什麼？為什麼不直播？就京華城案來說，兩個層次：有沒有違法？有沒有明知？

沈政男表示，以有沒有違法來說，司法進行1年多，客觀的結論是：公說公有理，婆說婆有理。如果法官被柯文哲說服了，認為沒有違法，那麼圖利罪這一條就會判無罪。但如果被檢察官說服，就會進到「明知」這一部分。

沈政男直言，「這其實是心理學了，應該找我這樣的心理學與腦科學專家來諮詢，但沒有，就是依據司法人員的常識來判斷」。若是找他，他會說，「用紙筆測驗可以協助判斷！」他會提議用紙筆測驗就可以協助判斷，例如把都市計畫法相關專業知識與法條，設計成題目，讓林欽榮這類認為違法的人答題，而如果答不完全，顯然就連他們也不知道哪裡違法，柯文哲更不能知道。

沈政男認為，直播的功能之一，就是幫忙法官判斷，柯文哲是不是能夠明知京華城案違法？如果直播以後，大眾根本都聽不懂，那麼柯文哲如何明知違法？不是知道違法，而是明知，注意這個明字。如果法官沒辦法在明知這部分說服自己，那麼圖利罪也不會成立，或者如果成立，也可能輕判。

沈政男提出一個沒人講過的說法，「如果柯文哲明知違法而為之，為什麼監察院沒有彈劾他？監察院有糾正台北市政府，為什麼沒有彈劾台北市長？」檢方口口聲聲說監察院也認為台北市政府通過京華城案違法，這麼說來，監察院沒有彈劾柯文哲市長，也是認為他沒有明知而違法，是不是？邏輯，要搞清楚啊！

精神科名醫沈政男。（圖／翻攝自沈政男臉書）

至於收賄罪，沈政男直言查了1年多，還是沒有查到賄款來龍去脈，就不用多提了，只能判無罪。

另外其他還有侵占公益罪與背信罪，跟京華城案無關，接下來也會辯論，而如果圖利罪與收賄罪都判無罪或者輕判，那麼侵占公益罪與背信罪就可能多少判一些，給社會大眾一個交代，這麼一來總刑度就不會超過10年。

沈政男還指出，當然侵占公益罪與背信罪也有判無罪的空間，但要看法官的膽識了。從他們不敢讓辯論庭直播來看，顯然屬於明哲保身類型。從一開始，法官就願意讓柯文哲交保，但高院一嗆聲以後就縮回去來看，判10年以下總刑度的可能性最大。

沈政男說，大家預期農曆年前後會一審宣判，其實法官老早就已形成心證了，因為1年來根本沒有產生新的事證，都是冷飯熱炒。連綠營名嘴有開始說可能判10年左右，如果直播，認為應判無罪的人就會更多了。無論怎麼判，司法院犯下的阻擋直播的這一個嚴重錯誤，除非柯文哲判無罪，否則將會一直被提起與批判，一直到2028。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

沈政男強調，在賴清德走向民主獨裁的路上，最能阻擋他的就是柯文哲！你看農曆年前後這一判，關係台灣歷史發展多麼巨大？但台灣的法政體系就是交給地方法院的法官來幫大家決定百年禍福。從這一點來看，法官要判10年以上，除非願意承擔歷史罵名！然後判無罪，也會有另一種罵名。因此沈政男預測，「於是判10年以下最可能」。

