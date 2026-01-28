法官被霸凌連環爆 法界聲援周靜妮 批司法職場結構性霸凌

臺灣人權智庫舉辦座談會。(記者王志誠攝)

新任司法院秘書長高金枝在高等法院院長任內被指控霸凌法官，引發關注。臺灣人權智庫於廿八日舉辦座談會，探討法官工作環境及職場霸凌問題。會中提到苗栗地方法院法官周靜妮因職業傷害遭院方調查與霸凌，最終被撤職，凸顯司法體系的結構性問題。

主辦單位強調，法官承擔維護社會正義的核心角色，但長期面臨過重的工作負荷與心理壓力，導致專業人才流失。座談會以周靜妮案為例，檢討法官身心健康及職場霸凌防治措施，並指出這些事件屬於權力濫用的典型案例。

林文舟指出，自民國八十八年司法改革以來，司法行政權力過度集中問題仍未根本解決。他提到，權力集中使司法院長及各級院長擁有極大影響力，包括法官的升遷與懲戒流程。雖然有設立人事審議委員會等機制，但實務上仍難以擺脫不對等的權力結構，影響司法獨立。他批評目前的懲戒制度過於抽象，裁量空間過大，法官一旦受到評鑑或懲戒，可能面臨撤職，甚至失去律師資格，等於摧毀法律職業生涯，形成「制度性的霸凌」。

此外，他提到媒體操作及「媒體先行定罪」的現象，司法部門若操縱資訊，將未確認的案件貼上負面標籤，真相浮現後也難以改變社會對當事人的印象，演變為人格摧毀與媒體審判的延伸。

陳志龍教授指出，此案件反映司法職場普遍存在的結構性霸凌問題，並非孤立事件。他認為司法系統是權力霸凌的溫床，法律工作者因掌握話語權而難以被制衡。司法體系表面上遵循規範，實則以不人道方式對待個體，造成全方位的壓力與壓迫。

他分析此案件涉及不平等的權力對比，現行制度缺乏中立的第三方審查機制，導致裁決無法公正。法律人應遵守「有利不利，一律注意」的原則，但實務中卻常被忽視，部分司法人員選擇性忽略有利證據，扭曲事實。

針對判決結果，陳志龍認為，涉案法官的行為應被視為保護未成年人，理應不構成懲戒責任，但現行制度卻將其解讀為過失，顯示懲戒制度偏離比例原則。強調，需反思司法行政與懲戒制度本身，這套制度易被濫用、缺乏制衡，助長霸凌效應，導致「正直者被摧毀、不適格者得勢」的惡性循環。

曾建元指出，周靜妮長期承受高度的行政與職務壓力，導致身心健康受損，最終罹患憂鬱症和重度失眠，多次住院治療。在當時制度尚不健全的情況下，她未獲得足夠的支持。更令人遺憾的是，院長陳雅玲得知她的病情後，不僅不予接納，還孤立她，試圖迫使這位「不適任」法官退位，以展現自身的改革強硬形象。

林文舟評論指出，此案並非偶發事件，而是法院對異議者及高壓工作者缺乏包容的結構性問題。當申訴機制不被信任，心理支持流於形式，最終受害的是個體，而非制度。部分媒體過於關注結果與標籤，忽略長期壓力、身心疾病與制度的關聯，讓當事人面臨體制與輿論的雙重壓迫。這引發反思：媒體是否成為制度暴力的助長者？司法機關與媒體的合作是否成為推高制度暴力的共犯？

真理大學法律學系教授吳景欽質疑司法院對霸凌事件的處置，認為其反應矛盾且失衡。一方面宣稱要調查與改革，另一方面卻急於「滅火」，使制度流於形式。他指出，司法體系未能協助承受壓力的法官，反而對其標籤化與孤立，增加心理壓力。

對於懲戒結果，吳景欽認為撤職及停止再任用等處分摧毀了法官的職涯，但缺乏具體證據，充滿斷章取義的推論。他質疑，若依此標準檢視，幾乎無法逃過審查的法官。

臺灣人權智庫希望將討論焦點轉向制度層面，關注法官的身心健康、職務監督、自律及評鑑制度，以及法院霸凌問題的實效性。主辦單位呼籲，當申訴無門時，司法還能稱為正義嗎？唯有正視法官的健康問題，建立可信賴的支持機制，才能守住正義的最後防線。