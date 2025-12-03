法官裁定書驚見「腦補」 狠酸咆哮律師活在想像世界

桃園地院法官險遭毆案延燒，法官嗆律師腦補。

鏡週刊日前獨家揭發桃園地院法官當庭險遭律師毆事件，雙方戰火持續延燒，當庭作勢打法官的律師郭峻誠控將他趕出法庭的法官謝志偉涉誹謗，謝志偉法官則在裁定書中用粗體字加重語氣，反嗆郭峻誠「腦補」「活在自己的想像世界」。法官與律師公親變事主，此案當事人在本刊揭露此事後，已解除與郭峻誠律師的委任，並因律師費等問題聲請對律師懲戒。

這起引發司法界熱議的法庭衝突事件，並未隨著律師被逐出法庭而落幕，而是在最新曝光的法院裁定書，揭露了雙方更激烈的言詞交鋒與後續發展。桃園地院勞動法庭法官謝志偉在最新的裁定中，駁回了郭峻誠律師聲請交付法庭錄音光碟的請求，更在理由欄中罕見地以直白文字，逐一反駁郭峻誠對法官的指控，雙方從三度空間的法庭戰到二度空間的裁定書，戰況激烈。

廣告 廣告

郭峻誠律師11月18日在開庭時，對法官謝志偉有所不滿，雙方在法庭上吵了起來，郭峻誠在法庭作勢毆打法官後被法警請出法庭，他認為法官誹謗，為了蒐證提告，向法院聲請交付11月18日當天的開庭錄影光碟。郭峻誠在聲請理由中指控，當天審理過程中，謝志偉法官當庭對其咆哮、謾罵，甚至公開羞辱他「根本沒學過民事訴訟法」「不適合擔任一個律師」。

郭峻誠認為法官濫權，並威逼法警將他趕出法庭，涉犯妨害他行使律師權利。為了證明法官涉及誹謗、妨害信用、強制罪及枉法裁判等罪嫌，他揚言取得光碟後，將向司法院長、政風處、法官評鑑委員會、法務部廉政署以及桃園律師公會等單位，展開全方位的檢舉、申訴與自訴。

謝志偉法官則在裁定書中正面迎戰，並以括號註記及粗體字的方式，逐點駁斥律師的說法。針對「沒學過民事訴訟法」的指控，謝志偉法官在裁定書澄清，當時是因為質疑郭峻誠對於「不真正連帶」訴之聲明的撰寫方式似乎不甚熟悉，才提出質疑，這與指控對方「未曾學習」有程度上的顯著不同。至於「不適合擔任律師」這句，法官更在裁定中反擊，強調當時是指郭峻誠不服從訴訟指揮、多次插話阻撓法官詢問被告，因此顯然「不足堪任為該案的訴訟代理人」，法官並非指郭峻誠不適合律師這個職業。

謝志偉法官在裁定書中更進一步批評，郭峻誠將法官對其訴訟能力的質疑，過度解讀為對其職業資格的否定，法官在裁定書直指郭峻誠「如此腦補且過度解讀」「完全未仔細聆聽遵從本院當時之訴訟指揮」「僅活在自己的想像世界」「對本院訴訟指揮權視若無物」。

至於法警將律師請出法庭一事，裁定書也強調，這是因為律師違反維持法庭秩序命令且制止不聽，法警是依法執行職務，法官並無威逼法警的情事。裁定書也揭露，該案原本委任郭峻誠的甘姓當事人，在事件爆發後不久的11月24日，就因為與郭峻誠之間發生律師酬金條款保留爭議，主動終止委任契約，甚至具狀向台中律師公會提出爭議調處，並聲請對郭峻誠進行懲戒。謝志偉法官認為，郭峻誠已遭當事人解除委任，不再是該案的訴訟代理律師，法律上已無權聲請閱覽卷宗或要求交付錄音光碟，駁回聲請。

此案發生在11月18日下午桃園地院第48法庭。當時謝志偉法官正在審理一件確認僱傭關係存在的勞動訴訟，為了釐清原告請求的薪資連帶責任及契約細節，法官進行闡明權的行使。郭峻誠律師在過程中情緒逐漸失控，當法官試圖詢問被告意見時，他多次插話、搶答，甚至要求法官應該「質問被告」。當雙方對話陷入僵局，郭峻誠更無視民事訴訟法關於筆錄僅需記載辯論要領的規定，堅持要求書記官必須「逐字逐句」記載他的所有陳述。

隨著衝突升高，謝志偉法官當庭諭知禁止郭峻誠繼續代理該庭次，並命令他退出法庭。但郭峻誠不僅拒絕離場，反而情緒更加激動，在法庭內高聲咆哮，法警抵達後，郭峻誠在滯留不走，一度作勢要衝向法官席，法警緊急介入攔阻，才避免了可能發生的肢體暴力。現場氣氛劍拔弩張，法官與書記官均受到不小驚嚇，郭峻誠後來在法警要求下離開法庭。

桃園地院隨後發布裁定，嚴厲譴責郭峻誠「藐視法院維持秩序之權」，並表明若後續再有類似行為，將逐次禁止他代理出庭，甚至不排除移送懲戒。郭峻誠律師過去在法界即有爭議，網路上甚至有民眾成立「敗訴自救會」等社團議論他的風格。

更多鏡週刊報導

獨家／中油三接浮報百億風波 北檢大搜索

柯文哲弊案法庭攻防影音 法院裁定公開播送

「吊扣」變「吊銷」提早上路 台中12警員涉勾結圖利車主154人遭起訴