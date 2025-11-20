法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）一名聯邦法官今天裁定，總統川普在美國首都部署數千名國民兵的行動屬於非法。
法新社報導，地方法院法官柯布（Jia Cobb）下令終止這項部署，但將裁定延後21天生效，以便讓川普政府有時間提出上訴。
這位共和黨籍總統已向由民主黨掌控的華盛頓、洛杉磯與曼菲斯派遣國民兵進駐，以打擊犯罪並協助執行他對無證移民的鎮壓措施。
聯邦法官已暫阻國民兵在另外兩個民主黨執政的城市芝加哥與波特蘭的部署，預計最高法院很快將對此是否合法做出裁定。
川普8月11日下令逾2000名國民兵在華盛頓巡邏，稱這座城市是「骯髒且充滿犯罪的羞恥之地」。
華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）9月提起訴訟，要求終止國民兵在當地部署國民兵。
他說：「動用國民兵執行警務不僅不必要且不受歡迎，更對特區及當地居民造成危險與傷害。」
柯布在裁決意見中指出，川普政府在「未獲得城市民事當局請求下，將國民兵部署於非軍事性、威懾犯罪的任務」是「違反法律」。
這位由民主黨籍前總統拜登任命的法官也表示，政府將外州國民兵調入首都巡邏，已逾越權限。
川普今年稍早在加州也遭遇挑戰，當時他派遣國民兵前往洛杉磯，以平息因取締無證移民而引發的抗議。雖然地區法院法官裁定非法，但上訴法院法官允許洛杉磯的部署繼續進行。
川普否認他在打擊犯罪與移民鎮壓行動中，刻意針對政治對手執政的城市。（編譯：徐睿承）1141121
其他人也在看
高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」
日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......風傳媒 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 1 天前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
中國接連出招企圖迫使日本首相高市早苗撤回防衛問題言論，台灣總統賴清德呼籲國際社會關注，但歐美政府普遍保持沉默。BBC NEWS 中文 ・ 7 小時前
98分變82分？ 警接罕見報案 要查小一生數學成績
這真的是警方接到罕見的報案，台南一名家長 認為小一兒子，數學期中考拿98分，聯絡簿上學生也填了98分，老師沒有修改，但是學校系統只登錄82分，家長po網指控導師塗改分數 還藏考卷，校長能力不足，讓校長氣的提告誹謗，家長則說講的是事實不怕被告，現在警方要調查這名小一生，數學到底考了幾分。 #數學#期中考#誹謗東森新聞影音 ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 17 小時前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
疾管署又爆爭議！主管指使技工煮飯 羅一鈞：一週內開考績會
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今日（20日）表示，署長羅一鈞已重新檢視此案，認為此事恐對防疫團隊指揮運作及基層同仁士氣造成深遠影響，已指示重啟調查並將於一週內召開考績委員會審議該主管的懲處問題。中天新聞網 ・ 18 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 13 小時前
車停2天沒發動 開門驚見陌生男倒後座已身亡
花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
《史努比雪夜聖誕派對》快閃輕食店11月22日限時登場，限定周邊、餐點與特典搶先看
經典角色再度萌翻台北！為慶祝花生漫畫（PEANUTS）75 週年，CAPSULE 將舉辦《史努比雪夜聖誕派對》快閃輕食店 將於 2025 年 11 月 22 日至 12 月 28 日 期間限定登場，地點位於 台北松山文創園區男澡堂（台北市信義區光復南路 133 號）。現場以雪夜聖誕為主題，打造出濃濃節慶氛圍，邀請大小朋友一同與史努比（Snoopy）及好友們共度暖心冬季。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
台南鐵工廠觸電意外! 工人遭漏電鐵架吸附"動彈不得"
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南日前發生鐵工廠的觸電意外，一名工人不慎被漏電的鐵架吸附，整個人動彈不得，還好同事及時發現，趕緊將漏電的插頭拔掉，這才解除危機。物理老師也提醒，不確定物品是否漏電，其實有安全的測試方法。工人觸電無法動彈，同事趕忙關掉電源才解除危機。（圖／社會事新聞影音）畫面中一名男子拿起地上的鐵架，卻不自然的往旁邊跳了兩下，接著像是被黏住一般，整個人動彈不得。同事見狀立刻踢開鐵架，只可惜無濟於事，趕緊轉身將插頭拔掉，這才解除危機。這起觸電意外發生在台南仁德這家鐵工廠，還好還好同事及時救援，趕緊斷電，觸電的工人沒有大礙。醫生也提醒，而發現有人不慎觸電時，千萬不能直接用手推開物品或接觸觸電人員。成大醫院急診部醫師王柏晝表示，一定要確認電源已經關閉，或是觸電者已經脫離電源，才能接近進行援助，以免自己成為第二個受害者。測試是否漏電，可以戴著絕緣手套（右），用手背觸碰。（圖／民視新聞）商家建議可以改戴絕緣手套，提升防護力，但對抗對電壓的程度還是有限。如何確定物品是否漏電，物理老師凌永裕說，觸電的時候肌肉會收縮，會把漏電物體緊緊抓住，會放不開實際上最好的方法，是戴著將絕緣手套用手背去碰，觸電收縮反而不會把物體抓住。原文出處：台南仁德鐵工廠觸電意外！ 工人遭漏電鐵架吸附「動彈不得」 更多民視新聞報導高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致昔口誤：賣一片虧一片！阿堂鹹粥「遭疑換人」招牌消失 業者揭內幕房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰民視影音 ・ 14 小時前
翻案！癌末男收押猝死疑服毒 今解剖排除氰化物中毒
綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌持霰彈槍、到民宅開槍恐嚇等案件，嘉義地檢署16日向嘉義地方法院聲請羈押獲准，不料羅男在解送看守所前突倒下、送醫不治死亡，醫院初步判斷疑似氰化物中毒，家屬一度質疑檢警未檢出攜帶藥物、讓其服毒而亡。嘉檢今請法醫研究所法醫解剖，初步排除氰化物中毒，也無大腸癌病症，已採集自由時報 ・ 1 天前
女疑被伸鹹豬手偷摸報警! 廟公澄清:不小心碰到
南部中心／綜合報導高雄一名女子，帶著2歲女兒，要去玩遊樂設施，途中經過一間宮廟，廟公很熱情說要請小孩吃冰，看母女倆想玩問籤機，還拿出硬幣幫忙啟動機器，但女子卻指控，阿伯疑似趁她抱小孩時，伸出鹹豬手，偷摸她的臀部，阿伯則澄清，只是不小心碰到，雙方各說各話，女子已報警，交由警方釐清。高雄有女子帶女兒經過宮廟，在和廟公接觸過程中，疑似遭到性騷擾。女子怒氣沖沖來到宮廟，指控被眼前的阿伯性騷擾，但阿伯反駁，只是輕輕碰觸到。這解釋讓女子聽不下去，說要報警，這時阿伯驚覺事情大條了，才趕緊求饒。事發在高雄路竹區，南巡代天宮，當時女子帶著2歲女兒出門玩，經過廟前，廟公突然很熱情，要拿冰請女兒吃，女子不疑有他。阿伯解釋，當下是要拿衛生紙幫小女童擦嘴，不小心碰觸到女童媽媽的臀部。（圖／民視新聞）女兒開心接下冰棒，走到宮廟，發現主殿旁有一台老舊的問籤機，阿伯幫忙拿硬幣啟動，卻疑似趁著女子抱著女兒時，伸出鹹豬手，朝女子臀部摸下去。當事廟公表示，衛生紙我都隨身攜帶，要幫她女兒擦嘴巴而已，就不小心碰到，碰到媽媽的臀部，這種情形我看過很多了，該怎麼處理都沒關係。阿伯解釋，只是不小心碰到，但女子不接受，當下立刻去報警。高雄市警察局湖內分局路竹所副所長王瑞成表示，本分局受理後通知涉案男子到案說明，全案依違反性騷擾防治法續辦，以釐清相關事證。報警後，女子也在社群平台分享經歷，希望提醒其他女子小心，雙方當事人各說各話，到底真相為何，只能交由警方釐清。原文出處：女疑被伸鹹豬手偷摸報警! 廟公澄清:不小心碰到 更多民視新聞報導改造雄女變「89愛的猛料辣妹」！遭校方提告「網紅回1句」網炸了人妻找水電工修漏水突遭「親額頭」 嚇到報警他辯：不小心嘴碰到她已婚女老師涉性侵男學生還寄193封露骨信 遭判14年民視影音 ・ 1 天前
北市2警沒開單舉發無牌違停遭控貪污 二審再判無罪
社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導員警開罰單，被民眾罵〝搶錢〞，沒開單，結果被檢舉人告發〝貪汙〞！台北市士林分局有2名員警，3年前驅離紅線違停的車輛，沒開罰單，結果，被檢舉違停的民眾告發，檢方依貪汙治罪條例中的圖利罪，將兩名員警起訴，員警因此停職一年，如今一二審都判無罪，讓兩名警察終於鬆一口氣。民視記者洪巧璇：「員警執勤看到路邊紅線上，有車輛違停卻沒有依規定開單，反而是叫車主把車開走，就被路過民眾看到，向士林地檢署告發兩名員警。」口頭要求違停車輛移車，卻沒有開單，兩名警察，怎麼也沒想到，因此被停職1年，還差點丟了飯碗，因為檢舉違停的民眾，指控員警不開罰單，就是貪汙、圖利。民眾：「可能他（檢舉人）被開過單子以後，他心裡有一種相反的感覺。」民眾：「我覺得這個就很難講，它條例是有可是問題有的時候，真的是應該有一點寬容。」民眾：「3分鐘臨停啊有人檢舉，不就要開單，就可以直接開。」沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）回溯到3年前，台北市士林分局接獲報案，民眾指稱，延平北路七段有無牌車違停紅線，葉姓以及應姓員警到場後，民眾立刻上前表示，車子是朋友的，並且是停在私人土地上，員警就誤以為這是非道路範圍，因此沒開單，這讓檢舉人相當不滿，告發兩名員警，檢方勘查後認定違停地點是公有土地，因此對兩名員警提出圖利罪起訴。員警辯護律師查克律師：「兩名警察跟那個車主完全不認識，他沒有必要為了要圖利這個，了不起幾千塊，頂多到一萬塊的這個罰單，然後葬送自己二三十年的警察生活。」一審法院認為，員警不熟悉法律，貪圖方便，才沒開單，只算是行政疏失，沒有圖利犯意，判無罪。檢方不服、提出上訴，高等法院認為，員警可能因一時疏誤，而未製單舉發，且雙方不認識，不構成圖利、貪汙，也判無罪。沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）員警辯護律師查克律師：「（員警）因為這件事情很煎熬，然後又被停職，去診斷之後罹患憂鬱症，然後暴瘦了20幾公斤。」法官一句〝無罪〞，讓兩名員警等了整整三年，終於放下心中的大石頭，也道出警方執勤的背後，總有許多說不出口的無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪 更多民視新聞報導安倍遇刺案開庭！山上徹也母妹曝家庭悲劇：我們是被統一教會摧毀的受害者她不在床上！媽媽監視器驚見女嬰卡床縫 電話叫不醒爸爸釀悲劇房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰民視影音 ・ 19 小時前