法官裁定 川普不能在聯邦選民登表上要求國籍證明

川普總統下令聯邦選舉選民登記表增列「國籍」證明，華府聯邦法院法官柯拉-柯特莉（ Colleen Kollar-Kotelly ）31日裁決，此一命令違反憲法三權分立原則，不得執行。

川普飭令選務單位改革選制，以重振民眾信心，讓選民相信，參與聯邦選舉投票的都是美國公民，沒有「外國人。」

但柯拉-柯特莉認為，選務改革的權力屬於國會，不屬於行政部門。「因為我國憲法規定選舉法規的制定權責屬於國會和各州，本席裁定，總統無權對選舉法規的改變做出指示。」

她進一步指出，選舉資格的決定和選舉程序的制定這兩件事，「憲法都未賦予總統可以直接處理的角色。」

之前，她已對此發布臨時禁制令，禁止選務機關規定選民提出國籍證明才能投票。她在最新裁決書中，永久禁止聯邦選舉委員會規定選民登記表須增列「國籍證明。」

民主黨全國委員會和民權組織提告川普，不只國籍證明一端。郵寄選票必須在選舉日前收到才列入記票，是另一爭點。目前的法規准許郵戳日期早於選舉投票日（11月第一個週二日）的郵遞選票列入票數統計。

有關郵寄選票的官司，各處法院還在審理。4月初，19個民主黨主政州的檢察長聯合向聯邦法院提出訴訟，挑戰川普的行政命令。幾乎所有選舉都透過郵寄選票進行的華盛頓州和俄勒岡州，隨後還另外單獨提告。

共和黨國會議員提案照川普的命令修法，未獲通過，在法院也屢吃敗仗，保守派社團仍不死心，收集了38萬條「民意發言」，陳請聯邦選委會自行在選民登記表上增列「國籍證明。」

陳情書說，要求選民提出國籍證明，是提升選舉公正有效的關鍵，也唯有如此才能確保投票的人，都是符合選舉資格的美國公民。部分共和黨參眾議員也認為，這不過是「常識」性的改革，就如同登機前或到銀行開戶，要亮出身分證明。

