法官裁決 禁川普以反猶罰款加大或砍經費
舊金山聯邦地區法官林萍(Rita Lin)頒發初步禁制令，規定川普政府不得以允許反猶太主義或其他歧視為由，對加州大學處以罰款或草率的削減聯邦撥款，認為這種脅迫做法違憲。
由前總統拜登任命的林萍14日在裁決中，要求川普政府不能在未事前通知受影響的教職員工，以及經過聽證會等必要程序下，就以涉嫌歧視為由取消對加大的撥款。
川普政府1月再次上台後，全面審查諸多高校的「反猶主義」狀況，要求根除反猶主義，廢除有利少數族裔的招生政策等，否則將被削減或凍結聯邦撥款。
今年9月，川普政府要求洛杉磯加州大學(UCLA) 繳納12億元罰款，藉以和解聯邦政府對該校的「反猶主義」指控及得以恢復撥款。加州州長紐森痛批是在敲詐勒索，聲稱會就此訴諸法庭。
林萍在最新的裁決裡，禁止川普政府以允許校園存在「反猶」等為理由，向加大處以罰款或直接削減聯邦撥款。
她在判決中表示，代表加州大學教職員工、學生及雇員的工會，以及其他團體等，都提供了「壓倒性證據」，證明川普政府正展開一場有組織的行動，旨在清除美國頂尖大學中的覺醒、左翼等觀點。
判詞指出，聯邦機構官員以及總統、副總統等，曾多次公開表示展開大規模計畫，對一流大學發起民權調查，並以此為由切斷聯邦資金，目的是迫使大學屈服及改變意識形態，「毫無疑問，這項計畫正在加州大學實施」。
林萍認定，川普政府對加大採取脅迫和報復行為，違反了憲法第一修正案和第十修正案。
白宮及司法部對有關裁決暫未置評。
加州大學總校長米利肯(James B. Milliken)曾表示，對UCLA的巨額罰款將對加州大學系統造成毀滅性打擊。
在此之前，川普政府曾批評UCLA處理「挺巴勒斯坦」抗議活動不力，因此凍結教育和研究基金補助，但林萍下令川普政府必須恢復超過5億元的聯邦補助。
