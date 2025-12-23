法官論壇炮火不斷 基層開轟踐踏憲法

《法官論壇》持續有法官發表不同看法，有人說，大法官現在這樣搞，弄到需要人家連署來拯救，真的就只是把司法公信力踩在腳底下而已。圖為司法院外觀。（本報資料照片）

司法院代理院長謝銘洋等5位大法官19日判決修法後的《憲法訴訟法》違憲，連日數百位律師及法律學者連署相挺，但《法官論壇》持續有法官發表不同看法。有人說，大法官真的要宣告違憲，等湊齊10位大法官，人數夠了，狠狠地去罵立法院，說立法院禍國殃民，但現在這樣搞，弄到需要人家連署來拯救，真的就只是把司法公信力踩在腳底下而已。

5位大法官排除其他3位大法官作成「114年憲判字第1號判決」爭議持續發酵，有人在《法官論壇》貼文質疑，現有8位大法官中，7位大法官不出席，只有代理院長謝銘洋出席評議，也可以通過釋憲，是這樣的道理嗎？也有法官分析，蔡宗珍等3位大法官應該是支持修正後的憲訴法是合憲，但是謝銘洋等大法官自創「把3個大法官排除」的這種神奇的規則了，只能說，憲法被這5位大法官踐踏的很徹底。

有法官也不認為修正後的憲訴法有違憲，但指判斷修正後的憲訴法合不合憲，確實是憲法法庭的權限，但現在立法院通過、總統公布，形式上就是合法有效的《憲訴法》，大法官真的要宣告違憲等湊齊10個人，人數夠了，判決違憲那是大法官的權力，大家會邊罵邊遵守，不會質疑大法官憲判的效力。

還有法官說，目前8位大法官分成兩派，一方說你就是有義務要來，但事實上就是要求對方，違背「自身法確信」，來參加你這個違反修正後憲法訴訟法的評議，然後，出一份自己認為對的評議結果，還要叫人家背書，但一方是基於「自身法確信」，就是要先遵守修正後的憲法訴訟法，你既然沒有10個人，當然不是合法的評議程序，「我當然沒有義務參加」。