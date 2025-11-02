法官超時空造假1／高院法官搭時光機辦案？ 鍾文智落跑關鍵裁定書超離譜

鍾文智案承審法官陳勇松（圖）遭評鑑及彈劾，正由懲戒法院審理是否撤職。（台灣高等法院提供）

監察院日前公布鍾文智潛逃案調查報告，還原這起讓經濟要犯脫逃的司法重大違失事件；其中最大關鍵，就是庭長邱忠義於今年3月間，竟在原本的手寫審理單上補入「被告報到正常、皮膚病不利治療、詳如附件」等字樣，並附上所謂「評議附件」以補漏理由不足的疑點。

離譜的是，邱忠義、陳勇松補入的內容提及「被告鍾文智於2025年1月暫准出境後如期回國」，試圖以鍾文智今年初獲准出境後已按時回國，來佐證去年10月解除監控防逃決定的合理性，但去年10月的裁定理由，竟引用隔年1月的事實，時空倒置，形同事後捏造、補造文書，涉嫌偽造與登載不實。

高院在鍾文智案為了卸責給檢察官，竟製造AB版電話紀錄，謊稱檢察官沒意見。

更扯的是，這份「評議附件」竟能一路通過高院內部及監察院審查，法官評鑑委員會僅議處罰俸10月，監察院僅彈劾陳勇松，邱忠義則全身而退。司改會痛批此案「輕縱失衡」，質疑邱與陳2人「互挺互護」。而在此事件中違法、造假、卸責的邱忠義之所以能免於懲戒，司法界圈盛傳，與他是前司法院長許宗力愛將身分、以及大法官熱門人選的地位有關。

這起離譜的司法違失縱放案，要追溯到去年10月9日，高院開庭討論是否延長鍾文智的電子監控。檢方明確主張「應繼續施以科控」，但鍾的律師卻以「皮膚病恐導致漏電」為由，要求解除。

合議庭當場未宣示結果，僅口頭表示將「另以書面裁定通知」。10月14日，合議庭評議決定「再加保2,000萬元，不延長科控」，卻未依法宣示或送達檢方。邱忠義與陳勇松之後竟直接指示書記官通知律師「加保完畢」，並告知科控中心拆除手鐶；檢方毫不知情，裁定書亦未生效。換言之，整起「解除科控」根本無合法依據。

