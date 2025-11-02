法官超時空造假2／接神祕電話後就人間蒸發 揭鍾文智律師法界雄厚背景

鍾文智（紅圈者）在判刑確定的消息公布前一刻接到神祕電話，隨後從台北101搭計程車潛逃。（翻攝畫面）

鍾文智潛逃後，本刊踢爆全案有重大疏失，承審庭長邱忠義與陳勇松接受高院及司法院調查時，提出一張手寫審理單自清，宣稱一切合法。但疑點重重，面對輿論質疑，2人又在調查時改口，稱「曾電話通知檢察官撤控，檢方無意見」，但檢方對此則明確否認，檢察官並沒有對撤控說沒有意見。

今年1月，鍾文智在聲請加保5,000萬元後獲准短期出境，表面上似乎按時回國，營造出「不會逃亡」的假象，但同一時間，已悄悄準備逃亡計畫。他找來屏東同鄉鄭畯中等人，演練逃亡路線，計畫從北部海邊出發，逃往中國。

廣告 廣告

3月12日中午，鍾文智的最高法院有罪判決即將公告，但就在預定公告前30分鐘，鍾接到一通神祕電話，提前得知判決結果。當天下午2點半，鍾文智從台北101附近搭計程車，前往新北市石碇區，隨後步行5分鐘，便被一輛懸掛偽造車牌的自小客車接走。這輛車開往平溪，鍾再換車轉赴宜蘭縣頭城，最終搭船逃往中國。

鍾文智的律師洪昌宏（圖）是邱忠義任職最高法院時的庭長。

檢察官接獲最高法院通知，啟動防逃機制，然而鍾文智早已解除了電子監控，失聯已久。隨後，本刊揭露此事，引發輿論譁然。高院承審庭長邱忠義與法官陳勇松試圖掩蓋，提出一份手寫審理單，宣稱那是合法解除監控的依據。

事後調查顯示，邱忠義與陳勇松為掩蓋犯行而偽造文書、登載不實，且未對外公開法院真實情況。雖然監察院與法官評鑑委員會對2人進行處分，但偽造文書的刑責至今未追究。值得注意的是，鍾文智的律師之一正是前最高法院庭長洪昌宏，而邱忠義與洪昌宏有著深厚的交情，2人在法界與學界的關係也相當廣泛。司法系統內部的保護網是否在背後運作？是否有權力網絡在為鍾文智的逃亡保駕護航？台北地檢署已立案偵辦中。

更多鏡週刊報導

法官超時空造假／鮑魚大亨逃亡有人掩護 高院法官裁定造假露餡

法官超時空造假1／高院法官搭時光機辦案？ 鍾文智落跑關鍵裁定書超離譜