法官這理由駁回！畢業典禮緊貼摟肩 他控妻偷吃男同事慘敗

記者楊忠翰／台南報導

台南男子對已婚女同事摟肩獲判免賠。（示意圖，非當事人／資料照）

台南市1名人妻小萱（化名），先前與男同事阿豪發生外遇，兩人不但頻繁聯繫，還在畢業典禮公開摟肩，小萱丈夫憤而提告求償51萬元；但台南地院認為，當時阿豪為了避免小萱遭攝影器材撞擊，才會伸手防護對方，而且他並未觸碰到小萱身體，因此駁回小萱丈夫告訴，全案仍可上訴。

小萱丈夫主張，他與妻子結婚16年，阿豪則是妻子同事，明知妻子已婚，兩人仍頻繁聯繫；2023年6月間，阿豪在畢業典禮上緊摟妻子肩膀，明明是妻子外遇在先，卻反過來指控他偷吃，讓他完全無法接受，遂對兩人提告求償51萬元。

小萱辯稱，當時她和阿豪正在商議典禮流程，加上攝影師倒退錄影，阿豪為了避免她被攝影器材撞擊，遂伸手擋了1下，等到攝影師經過後，阿豪便將手放回原位，兩人之間是清白的。

阿豪則說，除了公務需要之外，他與小萱並無私下來往，他是當天典禮的承辦人員之一，需要與小萱商議流程，攝影師拖著攝影機向後倒退，他為了避免攝影器材撞到小萱，才伸手護住對方，他並未碰到小萱身體，而且攝影師通過後，他立刻將手放下。

法官認為，小萱丈夫拿出畢業典禮照片為證，單從照片來看，小萱與阿豪正在討論事情，由於現場十分吵雜，兩人必須靠近一點才能聽到對方說話；至於摟肩部分，雖然阿豪的手有伸向小萱背部，卻未觸碰到對方，無法證明兩人有踰矩行為。

再者，小萱丈夫聲稱妻子與阿豪私下頻繁來往，卻未提出相關證據，因此不採信其證詞，並駁回小萱丈夫之訴，全案仍可上訴。

