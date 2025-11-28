法官過勞再一樁！中高行審判長蔡紹良掛急診 最高法院周盈文日前昏倒辦公室

台中高等行政法院審判長蔡紹良疑過勞，加班後掛急診。取自維基百科



法官過勞情事層出不窮，暨最高法院法官周盈文本月在辦公室昏倒送醫急救，今天又爆出曾調任最高行政法院辦事的台中高等行政法院審判長蔡紹良，昨晚在辦公室加班後突然身體不適，返家後緊急到醫院掛急診。法界人士疾呼高層正視司法過勞、法官健康問題，「否則不會是最後一起。」

本（11）月3日，原本預計明年初退休的最高法院法官周盈文，被發現倒臥在辦公室地板上，幸虧及早被發現送醫，救回一命。據了解，周盈文平時工作相當拼命，之前曾為了寫判決，眼壓一度爆衝到正常值6倍以上，但他在就醫打針後，依然回到辦公室加班，原因正是因為工作過於繁重。周盈文事件也讓法界再度呼籲，正視法官過勞問題。

蔡紹良昨天晚間在辦公室加班就感覺身體不適，返家後仍覺不對勁，因此前往醫院急診檢查病因，熟悉他的法官都祈福他一切平安。據了解，蔡紹良長年擔任行政法院法官，行事相當認真，由於表現優秀，近年也曾調任最高行政法院辦事，他於2023年調任台中高等行政法院擔任審判長。

據了解，中高行的高等行政庭目前包含院長簡慧娟在內，僅有7名法官審案，但須負責龐雜的稅務、環保和原住民案件；至於中高行地方行政訴訟庭部分，也只有6個法官處理相關稅務案件。兩個單位的案量都相當繁重。

近年來案件爆增，幾乎塞爆法院，但法官人數卻未顯著增加，高層始終無法解決司法過勞問題，導致法官們一度在內部論壇砲轟，直言司法院該為此事負責，而如今面對立法院的惡鬥，人力問題短時間更不可能舒緩。

如今再次發生法官過勞事件，法界人士呼籲外界正視狀況，「否則不會是最後一起。」

