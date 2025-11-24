法官開庭要少年自搧耳光 12項違失遭撤職停止任用3年 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

已離職的苗栗地方法院女法官周靜妮，遭監察院彈劾長期曠職、多次延宕保護令案件，允諾被告不夜間訊問就可以交保，還致電恫嚇爭取親權的丈夫，將應保密的案件卷宗交給丈夫攜出影印，甚至當庭要求少年掌摑自己23下，經司法院移送懲戒法院，職務法庭今（24）日宣判，周靜妮撤職，停止任用3年，可上訴。

監察院彈劾指出，周靜妮於104年間值日辦理羈押案件時，在被告未拒絕夜間訊問之情形下，未即時到院訊問被告，反以電話指示值班法警與被告進行單方溝通，更以允諾交保作為換取被告同意不為夜間訊問之籌碼，無故延宕庭期，漠視羈押案件被告之權益，更造成法院調度、通知及訴訟進行之困擾。

又於110年3月19日為答辯自律案件之需求，逕命配屬之書記官向該法院檔案室借調卷證，且明知少年、家事事件審理不公開，而有保密義務，仍借調卷證並攜出法院外影印，致生卷證機密外洩之風險。

周靜妮亦於111年2月16日經司法院停職，於離職一個月後，皆未辦畢離職手續並完成移交工作，屢經法院催辦，皆置之不理，更出言威脅協助移交之人員，違反公務人員交代條例第17條之規定。

此外，周靜妮於任職法官期間更有多次曠職、延宕保護令案件處理之情形，亦不時有情緒失控，影響同仁辦公之狀況，更於承辦少年案件時，要求少年自賞巴掌及多次濫用職權之違失，均經法官評鑑成立在案。

懲戒法院審理後認為，周靜妮自陳身心長期受疾患所苦，卻未盡自律及自我管理責任，但不得以此卸免嚴重的違失責任，案經揭露後也僅坦承部分違失行為，未見反躬自省之心，所為已難再獲取人民信任，判決撤職並停止任用3年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

