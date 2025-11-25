法官險遭律師毆事件 最新裁定出爐

桃園地院法官險遭律師毆事件，最新裁定出爐。

本刊20日踢爆桃園地院法庭衝突事件，全案是11月18日下午法官謝志偉審理民事勞動案件時，原告訴訟代理人郭峻誠律師突然情緒激動，當庭與審判長謝志偉法官發生激烈爭執，並多次插話、回嗆、拒絕服從訴訟指揮；當謝法官命郭退出法庭時，他仍滯留不走，並高聲咆哮要求法院「逐字逐句記筆錄」及「提供錄影光碟」。衝突升高時，他甚至作勢往法檯方向衝去，法警見他作勢要毆打法官急忙介入，才避免情勢失控。

桃園地院隨後發布裁定，禁止郭峻誠律師在當天的代理，裁定書內容完整記載郭峻誠在庭內的行為。郭峻誠是一名執業律師，過往代理案件時即有不少爭，甚至曾在網路上引發民眾成立「敗訴自救會」「靠北郭律師」等社團討論他的訴訟風格。此次再度於庭內激烈衝突，引發法界熱議。

廣告 廣告

根據裁定書，事件發生在桃園地院第48法庭，甘姓原告委任郭峻誠對三家公司提起僱傭關係確認之訴。開庭時，謝志偉法官為釐清訴之聲明，詢問原告第二至第四項請求是否屬於不真正連帶，以及是否需修正。郭峻誠當場無法確認，只表示「確認後更正」。

庭審持續過程中，謝法官詢問原告與各被告間簽署契約為何？郭峻誠卻多度偏離問題主題，主動補充薪資內容，導致庭審方向被迫拉回。法院為避免爭議，書記官也依其要求將固定薪資主張寫入筆錄，但當謝法官再詢問「薪資如何約定」時，郭峻誠僅回「我們在書狀有寫啊」，並要求法院記載特定出處。即使書記官記明後，他仍持續口頭補充，不聽法官提醒。

裁定指出，法官想詢問被告意見時，郭峻誠逕自插話、代替被告抗辯，甚至要求法院「質問被告」。謝法官警告其行為已妨害法庭秩序，郭峻誠卻反嗆法院未讓他充分陳述，並指控筆錄未完整記載。他還當庭要求筆錄必須「逐字逐句」記載全部陳述，完全忽略民訴法第213條只要求記載「辯論要領」的明文規定。

衝突升高後，謝法官當庭諭知「禁止其代理」並命其退出法庭，但郭峻誠拒絕離場，反而要求立即調取錄音錄影光碟，並揚言「會告知司法院院長、政風處」。直到法警抵達後，他仍滯留不走，邊走邊咆哮，並在情緒激動時作勢衝向法檯，才被法警攔下。現場氣氛瞬間緊繃，法官與書記官一度受到驚嚇。最終郭峻誠悻然離開。

隔日，桃園地院裁定禁止郭峻誠於18日當次開庭中代理，理由中指他「顯已藐視本院維持秩序之權，且嚴重妨害法庭秩序」。裁強調，若原告仍欲委任郭峻誠為後續代理人，必須注意律師在庭內態度；若律師再度出現類似行為，法院將依《法院組織法》逐次禁止郭峻誠律師代理，必要時也不排除移送律師懲戒程序。

此事件在司法界熱議，多名法官私下坦言，民庭長期未配置常駐法警，是所有第一線法官的共同隱憂。案件多涉及家事、財產、勞動爭議，當事人情緒起伏常比刑庭更大，但防護卻遠不如刑庭。近年各地法院也多次出現摔東西、衝向法官席或庭外延伸衝突的案例。基層法官指出，法警人力編制多年未增加，使安全漏洞始終存在。「民庭是最容易出事的地方，卻最缺乏保護。」

更多鏡週刊報導

法官險當庭被毆打 律師桃園地院開庭爆衝突

法官周靜妮擺爛遭撤職 23項離譜違失曝光

黃國昌涉貪共犯／黃國昌涉貪對價證據浮現 臺雅案關鍵人證驚爆還有2立委拿錢