法官領愛心便當還兼職 法評會要斷施治遠律師路

台南地院將前法官施治遠移送評鑑後，法評會認為應予免職。

台南地院前法官施治遠，任內爭議不斷，不僅曾因排隊領取供清寒民眾食用的「愛心便當」及與現場員警爆發口角衝突而躍上新聞版面，更被查出在離職前騎驢找馬，以法官身分違法兼職當律師。法官評鑑委員會做出決議，認定施治遠違失情節重大，建議職務法庭判處最嚴厲的「免除法官職務」一旦判決確定，施治遠目前的律師資格將被拔除，徹底丟了法律人的飯碗。

施治遠2022年10月擔任法官時，因不當言行遭媒體報導，台南地院啟動自律程序並給予書面警告，當年度職務評定也被列為「未達良好」，使他對法官工作心灰意冷，當時引發軒然大波的事件，正是施治遠多次前往台南市某愛心團體排隊領取免費的「愛心便當」，之後他另與員警發生爭執時，當街嗆聲並質問員警身分，他的行徑與法官形象大相逕庭。

施治遠在萌生退意後，2022年11月至隔年2月的離職倒數期間，竟利用法官職權與剩餘任期，開始與國中同學梁姓律師合作，他利用自身的審判經驗，為梁姓律師承辦的案件提供法律意見、代寫書狀，甚至將案件轉介給對方以獲取報酬。

施治遠在評鑑過程中辯稱，自己只是因為人生低潮，受到老同學鼓勵，才基於朋友情誼「單純分享經驗」，否認有兼職營利。他強調許多案件是在他2023年3月1日正式離職後才接受委任。但法評會調閱他相關LINE對話紀錄後，發現證據確鑿。施治遠在任職法官期間，不僅實際參與了書狀撰寫，更對於未來的私案進行報價。在尚未卸下法官身分時，就已向當事人提供法律諮詢，甚至「預先收取」委任律師費用。法評會認定，這些行為已構成實質上的「執行律師職務」，嚴重違反法官倫理規範。

施治遠自行離職後，目前已是執業律師，為何法評會仍建議「免除法官職務」？法評會決議書強調，依據《法官法》第50條規定，若僅處以罰款或申誡，施治遠仍可繼續當律師；但若被判處「免除法官職務」，其法律效果將連帶導致「不得充任律師」，已充任者則必須「停止其執行職務」。

法評會痛批，施治遠身為資深法官，卻無視公務員不得兼職的規定，在法官任內經營個人未來的律師事業。若僅給予輕微懲戒，無異於容認法官可以違規鋪路、離職後繼續享受成果，將嚴重損害司法公信力，建請免職，讓他當不成律師，全案將移送職務法庭審理，若建議被採納，他將付出慘痛代價，永遠失去在法庭上辯護的資格。

