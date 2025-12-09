法官一句話籌到2.2億交保 三地集團鍾嘉村需戴電子腳鐐

高雄市 / 綜合報導

高雄三地集團創辦人鍾嘉村，因涉嫌收受約3.5億元回扣遭收押，8日偵查終結，依特別背信、證券交易法等罪起訴，移審後，檢方要求2.2億元保釋金，但鍾嘉村喊出「資金有困難，籌不出來」，法官則是語帶玄機地指出「三地集團很大、相信有足夠財力」，接獲消息的家屬，緊急向親友籌錢，上午11點左右，律師接獲通知，已經籌到錢，最終法官裁定交保，下午兒子現身地院辦理相關程序。

穿著短袖上衣、短褲的男子，是高雄三地集團創辦人鍾嘉村兒子，9日下午趕赴高雄地院，以匯款方式支付爸爸2億2千萬的鉅額保釋金，隨後相關人員抱著裝有電子腳鐐的紙箱步入法院，所有程序完成後，鍾嘉村的律師現身鏡頭前，辯護律師周章欽說：「不是外界講的說這個集團很大馬上就可以籌到錢，在一個晚上其實有他的困難度，客觀事實跟證據來看已經沒有串證，跟湮滅證據的問題了。」

創辦人鍾嘉村涉嫌收受回扣，不法所得高達3.5億，8日檢方偵查終結，依特別背信、證券交易法等罪起訴，而在延押庭上，檢辯雙方在保釋金額尚進行激辯，儘管鍾嘉村坦承部分犯行，以及繳回1.2億的不法所得，但檢方提出若要交保，保釋金至少要高於2.2億元，期間法官問對於交保金，是否有問題，當下鍾嘉村隨即喊出，資金有困難籌不出來，希望可以降低一點，並且強調，自己身體狀況很不好，希望不要再押了，雙方的攻防戰僵持許久一度休庭，最終裁定9日只要籌到錢就能聲請交保，律師透露為了力拼交保重見天日，家人四處向親朋好友開口借錢，直到上午接近11點左右，才接獲到家屬通知，已經順利籌到2.2億元。

高雄地院行政庭長李育信說：「羈押期間曾至高雄榮總住院治療多日，裁定被告於提出保證金2億2千萬元後准予停止羈押。」其實整起案件的手法，是透過假合約，將1.9億的開發費，匯給鍾嘉村掌握的尚發營造，接著再發包施工，從中賺取價差，收取回扣等等。現在收押的鍾嘉村，在家人籌到錢後，法官裁定交保，但仍需要配戴電子腳鐐，另外也限制出境、出海8月，並要定期拍照回傳。

