法專家指禽流感病毒若突變 大流行風險恐比COVID嚴重

（中央社巴黎27日綜合外電報導）法國巴斯德研究所呼吸道感染中心主任表示，近年在野鳥、家禽及多種哺乳類動物間擴散的高病原性禽流感病毒，若發生突變並具備人傳人能力，恐引發比COVID-19更嚴重的大流行。

巴斯德研究所（Institute Pasteur）呼吸道感染中心醫療主任拉梅克斯-威爾蒂（Marie-Anne Rameix-Welti）告訴路透社，最令人憂心的是病毒逐漸適應哺乳類，尤其是可能適應人類，一旦出現人傳人型態，那將是一種具備大流行威脅的病毒。

巴斯德研究所是歐洲最早建立並分享COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測技術的實驗室之一，其檢測流程曾提供世界衛生組織（WHO）與全球多家實驗室採用。

拉梅克斯-威爾蒂指出，人類對常見的H1與H3季節性流感具有抗體，但對目前在禽鳥和哺乳類間流行的H5型病毒毫無抗體，就像疫情前面對COVID-19一樣。此外，與主要影響脆弱族群的COVID-19不同，流感病毒也可能奪走健康成人甚至兒童性命。

她指出：「禽流感大流行可能就相當嚴重，甚至可能比我們經歷過的COVID-19疫情還更嚴重。」

根據WHO最新禽流感報告，2003年至2025年間全球共通報近千起人類感染H5病毒案例，主要集中在埃及、印尼與越南，死亡率達48%。

不過，世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health，WOAH）科學部主管托瑞斯（Gregorio Torres）表示，目前人類大流行的風險仍低。

他指出：「我們必須有所準備要能及早因應，但目前來說，人們還是可以安心在森林漫步、吃雞肉和雞蛋、正常生活。大流行是可能性，但從機率上說仍屬偏低。」

拉梅克斯-威爾蒂也強調，倘若病毒真的突變為可人傳人，相較於COVID-19爆發前，目前全球已具備更充足的防疫工具。

她說：「與COVID相比，我們對於流感已有明確的預防措施。我們有現成的候選疫苗，也知道如何快速生產疫苗。」

她還說：「我們也有儲備針對禽流感病毒通常有效的抗病毒藥物。」（編譯：劉淑琴）1141128