法巴：今年全球股市續牛！ 調降美股加碼亞股、還是AI硬體投資年

全球股市進入第三年多頭行情， 全球經濟和財測政策鬆綁，加上AI投資帶動，法國巴黎銀行表示，牛市尚未落幕，分散投資地區和產業，因對市場集中度，投資組合「愈簡單愈好」，建議適度調降美股與美元的配置比例，採取更平衡的全球布局策略，看好多項關鍵科技硬體領域具備主導地位、以科技為重心的亞洲股市。透過對沖基金作為下檔風險。

法國巴黎銀行財富管理揭示 2026 年六大投資主題，包括把握多頭行情、尋找現金收益替代方案、注意

AI 新發展階段、大宗商品價格看漲、實體資產抗通膨，以及亞洲股市深具潛力。仍看好AI成長動能沒有放緩，硬體投資仍會持續，外溢的電力電網等基礎建設也可關注。

法國巴黎銀行 亞洲區投資長 Prashant Bhayani (巴亞尼)表示，2022年起的這波多頭漲幅達90% ，相較於過去多頭的時間和漲幅，牛市還可持序，只有當兩個因素顯現，第一是經濟衰退 ，第二是聯準會升息，牛市才會告終。

巴亞尼指出，兩個字形容全球經濟表現就是「韌性」，發生經濟衰退機率低，通膨有望觸底下降，美國有1/3 GDP來自AI貢獻，目前16%關稅利率也低於去年4月解放日的平均，今年期中選局和美國民眾生活開銷能力成為川普關注焦點，

貨幣政策方面，巴亞尼指出，目前來看，預期聯準會將在3月，6月各降息一次，歐洲央行按兵不動，新興市場也會有降息的策略，由於７兆美元資金停留在貨幣市場，降息過程中，將會支撐金融市場表現。

聚焦AI發展， AI類股目前本益比達雖然35倍，美國AI訂閱顯示已從10%攀升至40%，顯現變現和獲利能力，在數據中心需求將成長倍增，外溢公用事業電力資源將表現受惠，也看好大眾商品銅礦和稀土金屬後市，目前黃金在投資人組合其實只有2%，但未來有望提升至4~5%。

法國巴黎建議加碼亞洲地區的配置比例。 亞洲是科技創新的核心樞紐，且科技供應鏈重塑中，為中國、日本、南韓與台灣，帶來新的投資機會。亞洲（以中國為首）是製造重鎮，涵蓋綠能、電動車、電池與工廠自動化；中國以外的亞洲國家亦受惠於供應鏈區域化。

