法師撞車想跑？ 被民眾圍堵 再遭警「大外割」壓制

殯儀館外，和尚竟然被警察當街大外割？31日傍晚一名57歲林姓法師開車連環撞還想跑，現場民眾群起圍攻將人攔下。面對警方盤查，他語無倫次，像極了醉漢，沒想到送醫酒測值竟然是零！這位法師宣稱是低血糖導致斷片，驚險場面，已經讓路人嚇出一身冷汗。

監視器拍下，一台車直直開過來，完全沒煞車，撞上停路邊的進口轎車，駕駛沒下車查看，在原地停了將近一分鐘，緩緩往前企圖逃逸，撞擊力道大，車前保桿都撞到爆開。攔車熱心民眾：「來，你發動車。」

肇事車往前逃50米，就被20個年輕人圍堵，沒想到駕駛是一位和尚，被人拖下車。攔車民眾vs.車禍肇逃法師vs.員警：「（我是講真的，你如果敢給我跑，被我抓到你就X定了），哎呀，（你不要跑喔），〔你有沒有喝酒〕，沒。」

和尚一下傻笑，一會嘟嘴瞇眼，整張臉皺成一團，靠著欄杆還站不穩，蹲在地上神智不清，大家都以為他喝醉了，警察到場，他突然情緒激動。車禍肇逃法師vs.員警：「啊啊啊，我不知啦。」

警方一記大外割將他制伏，要他冷靜，但和尚仍拚命掙扎不配合。員警：「你可以振作一點嗎，給你做個酒測就好，你到底有沒有辦法，酒測如果你測出來沒事，你筆錄做完就結束。」

脫序場面發生在31日，晚上6點55分，台中殯儀館附近，一堆民眾拍下影片PO網，網友紛紛歪樓留言，法號肇逃酒空，弟子請教師父這是什麼法，師父正在就地執法，肇事逃逸的在地和尚。

臺中市警局第二分局交通分隊隊長蕭宇傑：「經實施呼氣酒測並無酒精反應，即送醫治療，自述因血糖過低，不慎撞上同向熄火停於路旁的黑色自小客車。」

沒想到結局大翻轉，和尚沒酒駕自稱血糖低，撞毀進口車，因為他的車上沒違禁品，警方沒做毒品唾液快篩。總是勸人為善的出家人，卻撞後不理一度想逃，被警方依法送辦。

