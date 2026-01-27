法幣與公債信任動搖 黃金創高 高盛上調目標5400美元

[Newtalk新聞] 全球市場關注美國總統川普揚言，若加拿大與中國達成貿易協定，將對加拿大加徵100%關稅，市場擔憂貿易戰再升溫，加上傳出美國航空母艦打擊群林肯號已抵達中東地區展開戰備演習，引發美國伊朗間局勢持續緊張，資金湧入金市尋求避險，金價開盤跳空至5,000美元上方，並一路強勢上漲至5,110.50美元後漲幅收斂。截至今天(27日)上午11點前，黃金交易來飆到5067(盎司／美元)。

台銀表示，金價在亞盤急漲後轉入高檔整理，盤中多次逼近5,100美元關口未能突破，且短線漲幅擴大引發部分多單逢高調節，金價回測至5,078美元附近，但美國政府再度面臨部分停擺風險升溫，美元指數走勢承壓並一度下探逾四個月低點，使金價在高檔回吐後仍獲支撐，於5,080-5,098美元區間橫盤整理，後美國11月耐久財訂單月增5.3%，優於預期值4%與前值-2.2%，金市賣壓出籠，金價自區間上緣回吐並下探至4,989.15美元，後在低接買盤進場承接下止穩反彈回5,000美元上方，最後報價5,014.29美元。

廣告 廣告

《Kitco News》報導，金融資產經紀商eToro全球市場分析師拉萊．阿科納（Lale Akoner）表示，黃金屢屢創下歷史新高，反映投資人開始質疑政府公債與法定貨幣的可靠性，加上地緣政治緊張及貿易碎片化（Trade Fragmentation），也持續降低既有金融體系的穩定性。在此背景下，黃金因不依賴主權信用，成為資本避險的首選，填補了市場信任缺口。

跨國金融服務集團高盛（Goldman Sachs）最新報告指出，由於私人部門正跟隨各國央行加速配置黃金，該行再度上調金價展望，將今年底目標價由每英兩4,900美元上調至5,400美元。報告另指出，近期的避險買盤主要針對長期風險，具備更強黏著性，不易在短期消退，另外，新興市央行將持續增持黃金，未來月均購金量可達60公噸，可為金價提供長期支撐。

資料來源：台銀金市日報、Kitco News

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普證實美軍動用祕密武器！成功癱瘓委國防禦系統逮捕馬杜洛

川普擬砸 1.5 兆美元國防預算 華爾街日報社論聲援：遠低於與中國開戰的成本