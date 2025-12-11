法庭公開播送裁定 柯文哲、沈慶京、端木正提抗告

（中央社記者林長順台北11日電）台北地院審理京華城案，2日裁定言詞辯論及裁判宣示於宣示或公告後5日內公開播送。北院合議庭今天當庭確認柯文哲、沈慶京，端木正提抗告，隨即將抗告卷送高院審理。

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今天起密集開庭，進行提示證據、言詞辯論等程序；前台北市長柯文哲日前聲請言詞辯論及裁判宣示應公開播送。

合議庭2日裁定准許，並指依規定，應於裁判宣示或公告後5日內公開播送，播送範圍被告對象，不只柯文哲，就本案其餘當事人及參與人全案的言詞辯論及裁判宣示，均公開播送。

北院10日收到柯文哲的抗告。根據柯文哲抗告狀，北院原裁定准予裁判宣示或公告後5日內公開播送，有適用法律錯誤，因為「事後」播送直接剝奪新修正法院組織法第90條第3項但書所賦與法院就個案審酌決定何謂「適當」公開播送方式的權限。

柯文哲認為，法條規定是合議庭得依職權裁定「適當」方式實施公開播送，並未禁止「同步」、「即時」的公開播送。因此提起抗告，請求上級法院的台灣高等法院撤銷原裁定，並自為裁定准予「同步」、「即時」的公開播送。

北院今天上午開庭時，合議庭先就法庭錄音錄影規則、抗告程序等事項向當事人說明，合議庭當庭與當事人確認後，除已提出抗告的柯文哲、威京集團主席沈慶京、會計師端木正3名被告外，其餘8名被告均捨棄抗告，北院旋即將抗告卷送高院。（編輯：李錫璋）1141211