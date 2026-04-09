法庭外對前妻比「割喉」害她心裡毛毛的！2寶爸當小孩面前耍狠…下場曝

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記者陳弘逸／高雄報導

男子在家事法院調解庭外對前妻做出「割喉」手勢，犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日。（示意圖／PIXABAY）

高雄林姓男子跟前妻小花（化名）感情不睦，2年前，雙方在家事法院調解庭外碰面，男方朝女方做出具有警告、威脅意味的「割喉」動作，她嚇到報警提告，林男否認犯行，又沒達成和解，被法院依恐嚇危害安全罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，林男跟前妻小花（化名）感情不睦，2024年12月16日下午兩人在高雄少年及家事法院2樓調解庭外碰面，男方對女方以左手置於喉部位置，做出右往左橫劃，比出具有警告、威脅意味的「割喉」動作，此舉讓她心生畏懼，因此報警提告。

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林男否認有何恐嚇危害安全犯行，並辯稱，是要對方表達請小花不要再來騷擾他，還說，該舉動在機電工程行內是表示立刻停止之意，不是要恐嚇，不認為女方有感到害怕，也是為了阻止，對方拿隨身碟給小孩。

小花指控，林男做出的動作，會讓她覺得毛毛的，感到害怕；法官也認為，此動作具有高度警告、威脅之意，因此不採信，男方辯詞。

審理時，林男自述，高職畢業，從事太陽能相關工作，月薪2萬元至3萬元，已離婚，有2名未成年子女，現由前妻照顧，有扶養母親。

法官考量，林男否認犯行，未能正視自己所為非是，且未能達成調解，審理後，將他依恐嚇危害安全罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

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