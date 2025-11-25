法庭奇觀！律師插嘴咆哮作勢衝法檯險打法官 還嗆「告訴司法院長」下場曝

桃園地院發生一起律師險毆法官的衝突案。資料照。廖瑞祥攝



桃園地院勞動庭法官謝志偉日前審理一起民事案件時，在詢問其他代理人意見時，原告委任律師郭峻誠多次插嘴並嗆聲，謝法官認為他妨害法庭秩序，遂「禁止代理」命其離庭，但郭卻拒絕還撂話「告訴司法院長」，更咆哮作勢衝向法檯打法官，法警攔阻後，他大吼「禁止代理的裁定下給我」，最終悻然離庭。桃院罕見裁定禁止郭的該次代理，並請當事人注意他其後的開庭態度。

桃院的裁定書上網後，引起法界人士諸多討論，裁定書也還原當天法庭裡的劍拔弩張。

據裁定書指出，律師郭峻誠在今（2025）年11/18下午3點多，在桃院第48法庭進行言詞辯論程序時，謝法官為了詳查案情確保兩造權益，因此詢問郭峻誠，關於訴之聲明是否有需要修正之處，郭峻誠無法當庭確認，謝法官再問他，原告是否有跟被告簽署其他契約？郭峻誠表示要等確認後再陳報。

不料，郭峻誠後續想補充法官還沒問到的薪資內容時，遭謝法官制止，他仍繼續要求被告要針對薪資部分抗辯，謝法官詳細記載郭峻誠的陳述主張後，再一次詢問他「薪資如何約定？」郭峻誠當庭說「我們在書狀有寫啊」還告知出處。

謝法官為了確保郭峻誠的真意，請書記官把出處記在筆錄裡，但他仍繼續口頭補充說明，謝法官請他先等法院向被告釐清，他卻無視訴訟指揮，直接代替被告抗辯，還一副要代行法院職權的姿態，要求謝法官質問被告「就卷證資料回答相關問題」。

謝法官出言警告郭峻誠，該行為有妨害法庭秩序的情形，而且「訴之聲明無法當庭確認，有失法律專業」，他卻當庭回嗆誣指，謝法官沒有讓他充分陳述，且沒有將他的主張內容記明筆錄。謝法官認為，郭峻誠無視《民事訴訟法》中，言詞辯論筆錄只要求記載「辯論進行要領」的規定，因而諭知他「禁止代理訴訟」，當場要求他離庭。

沒想到，郭峻誠不但拒絕退出，還在沒有依規定聲請下，逕自要求謝法官當場確認及提供法庭錄音錄影，顯然破壞言詞辯論程序進行的秩序。

這時，法警發現有異狀，入庭請求郭峻誠離庭，他逕自滯留在法庭裡自言自語，「我回去就調錄音錄影光碟」，甚至還揚言告訴司法院院長、政風處等單位。

謝法官見狀再次命令他退庭，郭峻誠又開始尋釁，強調有錄音錄影；謝法官嚴詞請他退庭，他卻繼續誣指法官沒讓他完全陳述，以及沒有記明筆錄，再次無視《民訴法》僅「記載要旨」的規定，反過來要求法官應「逐字逐句」記載他的陳述，不斷回嗆相關的訴訟指揮一事。

法警對他好言相勸，希望其能離庭，但郭峻誠仍當庭咆哮，甚至還作勢衝向法檯企圖打法官，經法警攔阻後，他又再度咆哮「禁止代理的裁定下給我」，最後才悻悻然離去。

裁定書認為，觀察郭峻誠律師的上述開庭態度、行為及表現，姑且不論他是不是有失律師專業，但他的所作所為，顯然已經藐視法官維持秩序的權利，而且嚴重妨害法庭秩序，就該次言詞辯論期日，裁定禁止他代理訴訟。

裁定書也點出，原告如果還是要委任郭峻誠為本件訴訟代理人，希望原告能請他注意法院後續相關程序的訴訟指揮權及開庭態度，以利訴訟程序順利進行，確保兩造權益。

裁定書另寫到，如果郭峻誠在後續的訴訟程序，仍有類似不當行為，法院將逐次依《法院組織法》規定，審酌是否禁止該次代理；另外，如果有違反《律師法》相關規定，法院也將檢具相關事證移送律師懲戒程序。

本裁定由法官謝志偉於11/19做成，如果不服裁定內容，依規定須在送達後10天內提出抗告狀，並繳納1500元抗告費。

根據《法院組織法》第88條、89條、第91條第1項、第2項及第92條規定，審判長在法庭的開閉及審理訴訟，有指揮權；法庭開庭時，審判長有維持秩序權，若有妨害法庭秩序或其他不當行為者，審判長得命其停止該行為、禁止其進入法庭或命其退出法庭，必要時得命看管至閉庭時，而且這項處分，不得聲明不服。此外，律師在法庭代理訴訟或辯護案件，其言語行動如有不當，審判長得加以警告或禁止其開庭當日之代理或辯護。

