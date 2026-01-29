法庭戲一鏡到底拍20頁不喊卡 成東鎰新劇為救女兒瘦10公斤

成東鎰（左起）、申承煥、琴世祿、鄭素利、厲雲出席《死亡之花》記者會。（friDay影音提供）

韓國「國民爸爸」成東鎰新作《死亡之花》開播在即，這次不搞笑、不耍嘴皮，反而以沉重又壓抑的法庭戲路線回歸螢幕，他苦笑坦言：「要演這種命格裡沒有的高學歷角色，真的很累。」故事圍繞著由厲雲飾演的「擁有能治癒所有不治之症能力的連環殺人犯」身邊之人進行展開，劇中台詞嚴肅、節奏緊繃，法庭戲甚至一口氣拍了20頁劇本都不喊卡。琴世祿背下長達13分鐘的台詞，一次演完直喊崩潰。厲雲感恩成東鎰始終專業又溫柔，在自己NG時不只配合節奏，還不斷安慰與鼓勵，讓他能撐住情緒完成演出。

《死亡之花》改編自李同建作家人氣小說《死亡花》，劇情描述李宇謙（厲雲 飾）是一名「擁有天才醫術，也是連環殺人犯」的矛盾存在，更令人衝擊的是，他被揭露殺害17名惡徒的動機，竟是為了研發不治之症解藥以拯救世人，當「救人」與「殺人」同時發生在同一個人身上，將以「殺人犯能救人」的極端矛盾設定，丟出一個觀眾無法輕易回答的道德難題，並用長鏡頭與舞台劇式節奏，為觀眾帶來高壓沉浸感與極限張力的體驗。

日前在韓舉行記者會，導演韓允宣指出該劇最大亮點，就是更有張力地呈現出「站在法律與道德之間對立的角色」，因此在讀本與排練上投入最多心力，並成為該劇相較於原作小說的重要差異，主演群更形容拍攝過程「就像舞台劇一樣，用同一口氣拍完」，甚至出現「拍20頁劇本不喊卡」的極限場面，成東鎰透露，拍攝法庭戲時攝影導演直接把攝影機扛在肩上，以長鏡頭一鏡到底完成，展現出演員們的超高默契。

成東鎰談到角色時直言：「只是職業變成律師而已，本質上還是『成東鎰』，不管別人怎麼指指點點，為了家人賭上性命這件事都一樣。」他形容自己飾演的是「比起世俗標準，更把孩子放在第一順位的父親」，也苦笑道：「要演這種命格裡沒有的高學歷人物真的很累。」劇中為了拯救重病的女兒，選擇替連環殺人犯李宇謙辯護，當法律、道德與親情同時被放上天秤，他的選擇也成為全劇最關鍵的壓力來源之一，為了詮釋走投無路的父親，他瘦了超過10公斤，拍攝時更堅持零即興、台詞一字不差，把角色逼到崩裂邊界。

厲雲也分享了飾演李宇謙的難度：「一開始和成東鎰前輩是對立關係，但會逐漸變成同一隊，我想用不同方式呈現這個轉變。」他更感謝成東鎰在現場給予的支持：「就算我因台詞NG，前輩也一次都沒有生氣過，還一直說『沒關係』，給了我很多力量。」並幽默形容劇中3位主演的關係為：「成東鎰前輩跟我是同一隊，但我和世祿姐是對打關係。」飾演檢察官車伊妍的琴世祿，則被「一次連貫演完」的強度震撼：「把大概13分鐘的台詞全部背下來一次演完，完成後真的會想『這種事到底哪裡才做得到？』」她還透露成東鎰會依照她的節奏調整呼吸，讓自己能更穩地撐住整場戲的壓力。

雖然本劇題材沉重、節奏高壓，但成東鎰表示拍攝過程其實非常幸福：「投資不容易，所以我們更想把作品做得帥氣、做得更好看。」他也向在金錢與時間夾縫中仍堅守崗位的製作團隊表達感謝，並拜託觀眾多多支持。飾演記者趙宇哲的申承煥則用近期在韓國最夯的「杜拜Q彈餅乾」比喻，打趣推薦：「這部作品就像杜拜Q彈餅乾一樣，角色互丟台詞的節奏非常黏、非常有勁，請大家一定要收看。」《死亡之花》2月4日起，每週三晚間在friDay影音、Disney＋更新。

