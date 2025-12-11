法庭直播遭駁回 柯文哲「我內心坦蕩」！嗆：你們到底在怕什麼？

京華城案開庭，柯文哲現身法院受訪。李智為攝

民眾黨前主席柯文哲涉京華弊案、政治獻金案，審理程序已進入尾聲，台北地方法院今（11）日起展開「馬拉松式言詞辯論」，今明兩天將由檢辯雙方提供攻防事證，柯文哲上午現身法院開庭，庭前受訪談及法庭直播被駁回一事嗆：「你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓人家知道的？」

柯文哲表示，今天是非常重要的一天，京華城庭訊關係到台北市政的發展、市府公務員的尊嚴，隨後話鋒一轉表示，「司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，不可變成當權者的統治工具，不能勾結媒體成為政治打手，更不能變成破壞人民的工具。」

廣告 廣告

聲請法庭直播遭駁回，柯文哲表示，今天可以利用法庭直播機會，讓眾所矚目的案子向社會大眾公開說明，「我內心坦蕩，希望真相水落石出，法庭可以直播，讓大家知道到底發生什麼事，結果你們到底在怕什麼？有什麼不敢讓人家知道的？但我還是會為國家公務員的尊嚴，為台灣人民奮戰到底。」

台北地方法院日前公布京華城案審理日程，12月11日、12日進行為期2天的提示證據程序，由檢辯雙方對200多卷證據表示意見，這200宗卷證包括偵查的148宗卷證，以及審判時新增的30餘宗卷證，其中最關鍵的莫過於寫有「小沈1500」的工作簿EXCEL檔案，這筆紀錄將成為法院釐清柯文哲到底有沒有收受沈慶京1500萬元賄賂的重要證據。

2天的提示證據程序結束後，下周一開始進入「馬拉松式辯論」，排定12月15日至19日、22日至24日連續8天辯論，12月25日為國定假日不開庭，26日為預備庭期，依目前規劃，若能如期辯詰，最快將於農曆年前一審宣判。



回到原文

更多鏡報報導

親生的！狠父「肛門灌水、重拳擊破肝胃」釀2歲童殞命 確定入獄18年

180度大轉彎！仙塔律師洗錢、洩密「全認了」 願繳回律師費拚減刑

太子集團豪華遊艇疑有他用 北檢第4波搜索行動！玄古管理顧問公司負責人遭聲押