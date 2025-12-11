「法庭直播」變「紀錄片」 柯文哲批司法院訂子法悖離母法、帶頭違法

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北地院審理京華城等案今（11）日起連續2天開庭提示證據，柯文哲等11名被告再出庭。民眾黨前主席柯文哲在臉書表示，今日開庭，花了很長的時間討論法庭直播細節，審判長認為「依照司法院的子法，設計上就是事後播放，且從立法脈絡來看，也沒有問題」，這段話他實難認同，立法文字既是「法庭直播」，當然就是要求「同步播放」，司法院卻在訂定子法的時候，完全曲解了立法原意，把法庭直播變成法庭紀錄片，也就是子法悖離母法，做了反向定義。

柯文哲臉書貼文。（圖／柯文哲臉書）

柯文哲臉書表示，一開始法官表示：其他被告還沒提出抗告，若等全部的人逐一確認完，一定也是整個庭都審理完之後了。而審判長認為「依照司法院的子法，設計上就是事後播放，且從立法脈絡來看，也沒有問題」。這段話，實難認同，立法文字既是「法庭直播」，當然就是要求「同步播放」，司法院卻在訂定子法的時候，完全曲解了立法原意，把法庭直播變成法庭紀錄片，也就是子法悖離母法，做了反向定義。

柯文哲臉書稱，甚至連可以錄影播放的範圍都嚴重被限縮。依照子法，審判長認為可公開播送的範圍是「不包含被告的最後陳述」，這等於是再一次剝奪遭到檢媒集體霸凌羞辱、未審先判超過一年的我們，希望藉由公開直播，向社會大眾完整陳述、捍衛清白的權利。

柯文哲臉書寫道，法院組織法的法條既寫明「言詞辯論」，司法院就不該利用訂定執行辦法的空間，濫行解釋、毫無理由的逾越了母法的要求限縮直播範圍，這不僅不當，亦是違法。司法院帶頭違法，是可以被人民允許的嗎？清白與程序正義，我們都要持續爭取。



