法庭秩序失控！檢方秀「剴剴」綑綁受虐照遭審辯雙方制止 「剴剴戰士」不滿怒吼、爆哭

剴剴案今開庭進行辯論程序，過程中因檢方出示受虐證據照片遭審辯雙方制止，引起旁聽聲援的「剴剴戰士」們不滿，讓法庭秩序一度失控。資料照片

「剴剴案」今（22日）開庭進行二審辯論程序，檢方論告時，提示剴剴遭綑綁受虐的證據照片卻遭法官、辯方制止，審辯雙方面的舉動引爆到場旁聽、聲援的「凱剴戰士」不滿，有人當場爆哭，更有人怒吼質問：「剴剴已死，為何不能看？」讓法庭秩序一度失控，後經審判長告知法庭規則及多名法警安撫後，才繼續開庭。

涉嫌將1歲10月男童剴剴凌虐到遍體麟傷、嚴重營養不良慘死的惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹，一審被依「成年人對兒童故意犯妨害自由而凌虐致人於死罪」分別判處無期徒刑、有期徒刑18年，全案目前上訴至二審，高院今開庭審理進行辯論。

今檢方論告時，高檢署公訴檢察官在庭上提示剴剴遭綑綁的證據照片，說明其死因是受虐導致遍體鱗傷、長期營養不良導致低血溶性休克，更提示凱剴遭綑綁的照片，旁聽席上的「剴剴戰士」看見法庭上大螢幕上秀出的照片後，開始有人難忍情緒爆哭。

不過檢方的做法卻遭到法官、辯方制止，但審辯此舉卻引爆旁聽席不滿，其中有人大喊要看照片，並質疑「為什麼不能？」隨後其他人開始接續怒吼，表示要看照片，還有人喊出「投票表決」，此外還有疑似抗議的敲擊聲響，讓法庭秩序失控。

面對秩序失控，審判長立即告知旁聽民眾相關規則，並神情凝重表示「死者也是有隱私，一切依照法庭旁聽規則」，後續法警長也帶著10多位法警進入法庭維持秩序，並安撫情緒激動的民眾，待法庭秩序恢復後，由審判長諭知繼續開庭，才由檢方繼續論告。



