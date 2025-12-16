法庭變書房？ 柯文哲點名讀「這本」哲學鉅著…檢察官唇語回：我看過

柯文哲出庭。資料照片

台北地院審理京華城弊案，檢察官事實與論告已於16日下午論述完畢，輪到被告方柯文哲答辯，他再次批檢察官是大罷免大失敗的罪魁禍首，還喊話要公訴檢察官廖彥鈞去讀漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）的名著《平凡的邪惡》（Eichmann in Jerusalem），此時廖彥鈞暗自點了點頭，用唇語回答：「我看過。」

輪到被告柯文哲答辯，柯文哲從下午2點54分開始表述意見，一路講到3點33分才結束，足足39分鐘之久，但內容跟過往大同小異，他再次批評北檢檢察官無限上綱、惡意連結，「我連應曉薇的電話、Line都沒有，怎麼可能密謀？」

此外，柯文哲針對指控一一回應，其中讓他最生氣的，是時任北市府都發局都市規劃科科長楊智盛曾證稱，當時京華城案公告公展簽呈被時任副秘書長李得全退回，楊到李辦公室報告，並告知市長室秘書來電說應曉薇顧問吳順民「在樓下等」，請李將簽呈往上送，有市長施壓之嫌，柯文哲對此表示，市長室秘書也就那幾個而已，為什麼不叫來問清楚？

柯文哲還批評檢察官，只將證據裡符合想像的挑出來講，不符合的就刪掉，更批偵查檢察官林俊言汙染證詞，「不然為什麼，黃錦茂、沈慶京和公務員在庭上說的，和被林俊言問到的證詞那麼不同？」

關於210萬元政治獻金，柯文哲表示他是在獄中才知道，「李文宗只回了一封簡訊就被關了11個月，根本是文字獄！」

柯文哲繼續述說感想，「司法是國家最後一道防線，不可以淪為政治工具。」、「我看守所、拘留室都待過，絕大多數司法人員都是正常人，一定要跟林俊言綁再一起嗎？」

檢察官曾在事實與論告階段提到經典反烏托邦小說《動物農莊》裡的名句「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等。」，柯文哲表示，他在獄裡還讀過漢娜．鄂蘭《平凡的邪惡》，書中那些開火車載猶太人進集中營、開瓦斯毒死猶太人的納粹幫手都是很認真的人，他點名檢察官廖彥鈞也是很認真的人，建議他去看《平凡的邪惡》，此時廖彥鈞暗自點頭用唇語回答：「我看過。」

最後，柯文哲表示，如果未來有機會執政，會提醒自己不要把司法當作政治的工具，他再次提到民進黨罷免失敗一事，「依正常判斷，（藍委）被罷掉6、7個是有可能的，就是因為你們把我關起來，才讓5%的人為了柯文哲去投票。」



