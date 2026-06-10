法廉一體 清淨海巡 東部分署辦理法治教育講習 強化國安意識與廉政法治觀念

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

∆海洋委員會海巡署東部分署昨（9）日辦理「法廉一體、清淨海巡」法治教育講習。（圖／海巡署東部分署提供）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】為強化海巡同仁法治素養、廉潔操守及國家安全意識，海洋委員會海巡署東部分署昨（9）日辦理「法廉一體、清淨海巡」法治教育講習，特別邀請社會福利慈善事業基金會執行長、資深律師陳家偉擔任講師，針對當前重要法治及廉政議題進行專題授課，透過視訊方式同步連線，吸引約190位同仁熱情參與，展現東部分署落實「法廉一體、清淨海巡」施政理念的具體行動。

本次課程內容涵蓋「債務清理與財務風險管理」、「獎勵檢舉國家安全案件制度」、「公益揭弊者保護法」、「赴陸交流風險及應注意事項」、「國家安全與機密維護」、「反詐騙宣導」、「酒駕防制觀念」及「廉政法規解析」等重要議題。陳家偉律師結合實務案例與法令規範進行深入說明，提醒同仁面對日益複雜之社會環境及新興犯罪手法，應時刻保持警覺，避免因法律認知不足或風險意識薄弱而衍生違法情事。

廣告 廣告

在國家安全議題方面，講座特別針對赴陸交流可能面臨之統戰吸收、資訊蒐集及機敏資料外洩等風險進行分析，並說明國家機密保護及保防工作的重要性，提醒同仁應恪遵保密規定，謹慎處理公務資訊，共同守護國家安全。另就近年層出不窮的投資詐騙、假交友詐騙及網路金融犯罪等案例進行解析，協助同仁提升識詐、防詐能力，避免落入不法陷阱。

此外，課程亦針對廉政法規、公務員廉政倫理規範及利益衝突迴避等內容進行宣導，藉由實務案例探討，強化同仁依法行政及廉潔自持觀念，並介紹《公益揭弊者保護法》相關規範，鼓勵同仁勇於揭發不法，建立機關廉能治理文化。

東部分署表示，海巡人員肩負守護國家海域安全、打擊不法犯罪及維護海洋資源等重要職責，除須具備專業執法能力外，更應建立正確法治觀念與廉潔價值，法治教育及廉政宣導為提升機關治理效能的重要基礎，未來將持續辦理相關教育訓練，深化同仁法紀觀念、廉政意識及國安警覺，落實「法廉一體、清淨海巡」核心價值，共同打造廉潔、專業、透明且值得國人信賴的海巡團隊，為守護國家安全及海洋永續發展持續努力。

∆海巡署東部分署於昨（9）日邀請社會福利慈善事業基金會執行長、資深律師陳家偉擔任講師，針對當前重要法治及廉政議題進行專題授課。（圖／海巡署東部分署提供）