法式浪漫低碳長征 萬里無痕到上海

歷時近一年半，橫跨一萬兩千多公里！兩名法國冒險家，靠著雙腳從法國走到了上海。兩名法國年輕人，為了實踐環遊世界的夢想，同時宣揚環保減碳，從 2024 年秋天開始，從法國東南部出發，在周六終於抵達終點上海。

黃浦江畔燈火閃耀，外灘天際線在夜色中發光。兩名年輕的法國冒險家在眾人的歡呼聲中相擁，為一段橫跨歐亞大陸的徒步旅程，畫下終點。

冒險家 瓦索：「我們很難真的意識到這一切是真的，我們竟然真的靠雙腳完成了這一切，終於抵達這裡，上海這個名字 我們想了這麼久，如今真的站在這裡，反而有種不真實感，好像還沒辦法完全消化，我們走完這一切的事實。」

這是一場歷時 518 天、跨越 16 個國家、總長超過 1萬2850 公里的壯舉。來自法國的兩位年輕人，26 歲的瓦索與 27 歲的翁布洛，在 2024 年 9 月從家鄉，法國東南部城市「安錫」出發。為了對抗氣候變遷，兩人選擇了最極致的低碳方式，不搭飛機，改以雙腳橫跨歐亞大陸。

冒險家 翁布洛：「目的地其實很自然就決定了，我們當時在討論冒險，而中國大陸是我們都從未去過，所以很快就浮現在腦海裡，接著我們有了一個，有點瘋狂的想法 用走的去，一開始也想過騎腳踏車，騎摩托車等等，但最吸引我們的方式 還是徒步。」

一路上，他們經歷了炎熱沙漠與嚴酷寒冬，平均每天步行約45公里，每5到7天休息一次。途中僅因安全與後勤考量，在進入俄羅斯時短暫搭乘巴士，其餘幾乎全程徒步完成。在上海最後10公里路程，支持者一路加入，市民自發同行，用雙腳迎接這場跨洲旅程的終點。

當地民眾 ：「我覺得從法國走過來 挺了不起的，我說我一定要去迎接他，所以我今天早晨，是從家裡走到長風公園4號門，(走了)15公里吧，我要用行動來迎接他們。」

雖然這場挑戰暫時在上海畫下句點，但兩人已開始構想下一步，考慮也許搭船向東，走向美國、徒步橫越北美，再回到法國，完成一個真正的「環球之夢」。

