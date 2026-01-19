法式浪漫3月降臨！ 大提琴家卡普松攜手金獎搭檔再度訪台
大提琴家高提耶・卡普松（Gautier Capuçon）今年3月再度登台，將與合作25年、伊莉莎白金獎的鋼琴靈魂伴侶法蘭克・布雷利（Frank Braley）再度攜手， 與全台樂迷共同打造極致浪漫的法式饗宴。
卡普松的琴聲總是在世界最具象徵性的地標響起，從法國國慶艾菲爾鐵塔，到凡爾賽宮、聖米歇爾山、香榭麗舍大道。2024年巴黎奧運聖火抵達巴黎市政廳，他在廣場上以琴聲代表法國向全球致敬。隨後在巴黎聖母院浴火重啟的歷史時刻，卡普松更與兄長同台，在全球政要面前演奏，揭幕文化與希望的重生。憑藉其在文化領域的卓越貢獻，他獲頒法國榮譽軍團勳章（Légion d’honneur），The Strad 等重要評論都讚譽他是法國的音樂驕傲。
他的影響力正席捲全球頂尖樂壇。結束3月台灣巡演後，卡普松緊接著將擔任2026年5月柏林愛樂「歐洲音樂會」的獨奏家。卡普松也活躍於流行與時尚領域，不僅曾與全球頂尖女團BLACKPINK跨界共演，今年1月再度受邀於巴黎拉德芳斯體育館與流行音樂巨星同台，更常受邀出席各大時尚週，賦予古典音樂家兼具前衛時尚的21世紀形象。
他於阿爾卑斯山區的成長經歷，音樂具有開闊韌性，近年不斷突破框架，去年推出最新專輯《Gaïa》（蓋亞） 引起關注。他在阿爾卑斯山巔壯闊的雪山冰川前演奏，用音樂向大地之母致敬，呼籲大眾關注氣候與環境議題。音樂由包含當代大師久石讓、魯多維柯． 艾奧迪等17位大師量身打造，展現其跨越舒適圈的藝術行動力。
卡普松去年造訪台灣，當時便期待能再度來台，尤其與合作超過1/4世紀、伊莉莎白金獎鋼琴家法蘭克・布雷利（Frank Braley）再度同台。卡普松感性分享：「布雷利是我合作最久的夥伴之一，我們是很好的朋友，能與他同台對我意義重大。」
布雷利是1991年伊莉莎白大賽金獎鋼琴家，他層次豐富的鋼琴觸鍵，與卡普松充滿張力的琴聲相互呼應，兩位將攜手獻上《愛的禮讚》《華麗的探戈》《乘著歌聲的翅膀》與《西西里舞曲》等12位作曲家、共13首經典名作，讓這些耳熟能詳的旋律在舞台上重新煥發生命，打造一場 21 世紀的大提琴浪漫清單。對此卡普松說：「這套曲目風格包羅萬象，涵蓋許多不同的作品。你必須尊重樂譜，但你更必須賦予它靈魂，讓它開口說話。」
卡普松深信傳承的重要，他在巴黎路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）帶領大提琴大師班，不只精進琴藝，更親自傳授「學校沒教」的職場生存術：如何面對登台壓力、與主辦單位溝通等。2022年他成立「高提耶・卡普松基金會」，資助全球年輕音樂家為夢想撐腰。此次主辦單位也推出青少年1+1計畫，只要2003年1月1日後出生者，申請通過即可享7折購票優惠，且陪同者不限年齡，亦享有同等折扣。票券於1月22日（週四）中午12時啟售。
▌Concert info
大提琴巨星 卡普松
Gautier Capuçon & Frank Braley Duo Recital
鋼琴：法蘭克・布雷利
2026 台南國際音樂節 Tainan International Music Festival
3/1（週日）15:30 台南文化中心
3/3（週二）19:45 台中國家歌劇院
CRÉDIT AGRICOLE CIB CONCERT SEASON 2026
3/4（週三）19:45 台北國家音樂廳
▌演出曲目
舒曼：幻想小曲集，作品73｜貝多芬：降E大調七段主題變奏曲〈感受到愛情的男人〉，選自莫札特歌劇《魔笛》WoO 46｜布拉姆斯：e小調第一號大提琴奏鳴曲，作品38｜佛瑞：g小調西西里舞曲，作品78｜德布西：美麗的夜晚，作品84｜薩提：吉諾佩第｜聖桑：你的聲音敲開我的心扉，選自歌劇《參孫與達麗拉》｜梅湘：耶穌永生頌歌｜艾爾加：愛的禮讚，作品12｜孟德爾頌：乘著歌聲的翅膀｜艾爾加：第九變奏〈獵人〉，選自《謎語變奏曲》｜葛拉納多斯：第五號西班牙舞曲《安達魯西亞》，作品37｜皮亞佐拉：華麗的探戈
