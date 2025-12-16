法式瀏海是什麼？2026法式瀏海15款造型推薦＋日常整理技巧一次看

什麼是法式瀏海？

「法式瀏海(French Bangs/French Fringe)」源自法國女生最喜愛的隨興瀏海，特色是瀏海中間較短、兩側較長，與側髮自然銜接，同時帶有自然彎度。

它結合了空氣瀏海的輕盈蓬鬆與八字瀏海的弧度修飾，不刻意卻很時髦，還能很好的修飾臉型。

法式瀏海 vs. 八字瀏海 vs. 空氣瀏海的差別

同樣都是瀏海，法式瀏海和八字瀏海、空氣瀏海到底有什麼不同？

法式瀏海

髮量：中等偏輕、自然分散。

特色：輕盈弧度，營造慵懶感。

臉型修飾：各種臉型都適合。

整理難易度：隨性即可，不需高技巧。

八字瀏海

髮量：中等偏多，需要一定厚度才能撐起弧度。

特色：S字弧線向外翻，適合成熟風。

臉型修飾：可修飾顴骨或較有稜角的臉型。

整理難易度：需要電棒捲或吹整維持線條。

空氣瀏海

髮量：輕薄、透明感最強。

特色：甜美清新、少女感。

臉型修飾：較適合五官精緻或額頭較窄者。

整理難易度：需保持蓬鬆，小心塌陷變成「條碼瀏海」。

法式瀏海適合哪些臉型？

法式瀏海對於不同臉型都有很好的修飾效果

高額頭

額頭高度偏高，從眉毛到髮際線的距離較長，視覺焦點容易集中在上半臉比例，容易讓臉部看起來偏長。法式瀏海可慵懶的遮蓋額頭上半部，整體臉型比例更好。

圓臉

臉部長與寬的比例接近，輪廓圓潤、雙頰豐滿、下顎線柔和。法式瀏海自然散落的弧度能縱向拉長臉部線條。

方臉

額頭、顴骨、下顎寬度相近。下顎線明顯、輪廓偏直且有稜角。透過法式瀏海可弱化輪廓的稜角，使臉部更柔和。

長臉

臉部長度顯著大於寬度。容易讓人感覺臉較瘦。透過法式瀏海可縮短臉長比例。

倒三角臉

額頭較寬、顴骨明顯、下巴較窄且尖。臉部重心集中在上半臉，透過法式瀏海可平衡上寬下窄的臉型。

15款法式瀏海推薦！

法式瀏海真的很百搭，一起來看看法式瀏海搭配不同髮型呈現出的效果。

1. 法式瀏海 X 短捲髮

微亂短捲髮搭配法式瀏海，很有率性的藝術家氣息。

2. 法式瀏海 X 掛耳中短髮

法式瀏海也可以有俐落感，搭配齊平短髮，讓整張臉都俏麗起來。

3. 法式瀏海 X 高髮髻

隨意盤髮加上法式瀏海，一些髮絲垂落更能呈現慵懶感。

4. 法式瀏海 X 鎖骨髮

彷彿巴黎街拍模特兒，自然浪漫。

5. 法式瀏海 X 中長層次

層次與瀏海一起增加空氣感，臉部更立體。

6. 法式瀏海 X 韓系外翻髮尾

乾淨又有氛圍，適合上班族與學生。

7. 法式瀏海 X 率性短髮

瀏海微亂搭配極短髮，超級個性。

8. 法式瀏海 X 長直髮

簡約乾淨、顯氣質，是最耐看的日常款。

9. 法式瀏海 X 低馬尾

瀏海自然垂落可修飾額頭，是通勤友善髮型。

10. 法式瀏海 X 自然微燙

髮根微彎，加上髮尾輕捲，修飾臉型效果更明顯。

11. 法式瀏海 X 鮑伯頭

非常經典又帶點可愛感的French Girl Look。

12. 法式瀏海 X 隨興捲度長髮

大波浪加上輕瀏海，甜美中帶成熟感。

13. 法式瀏海 X 黑長直

散落的髮絲凸顯五官，適合冷酷系風格。

14. 法式瀏海 X 長辮子

完美法式弧度加上髮邊辮，展現青春無敵的俏皮氣息。

15. 法式瀏海 X 外翹中短髮

可愛又顯小臉，臉部線條立即變柔和。

如何整理法式瀏海？3 大技巧維持自然慵懶感

1. 圓梳 x 吹風機

以中溫風從上往下吹整，讓毛鱗片順向避免毛躁。髮根處先停留3~5秒提升蓬度。前端捲繞圓梳往外帶出輕微C彎，是法式瀏海的重點。最後用冷風固定 5~10 秒，彎度更持久。

圓梳尺寸建議：中圓梳(直徑4~5cm)，是最自然的法式瀏海彎度

適合：想增加蓬鬆度、打造自然C彎的人

2. 髮捲 x 定型噴霧

瀏海吹至7成乾後以髮捲捲起，靜置10~20分鐘。想更捲或時間不足，可用吹風機以熱風吹5~8 秒加熱捲子。拆捲後用手指梳鬆。最後噴定型噴霧(距離 20~30cm，避免僵硬，就能維持漂亮捲度。

髮捲尺寸建議：中捲(直徑約4cm)最適合法式瀏海，彎度自然。大捲(5~6cm)可打造慵懶微彎感、蓬鬆度更高。

適合：懶人派、喜歡長時間維持自然弧度的人

3. 離子夾、電棒捲

先從髮根夾出微微蓬度，中段向內輕彎10~20度即可。兩側髮絲向外帶，製造柔和八字感。必須保持動作快速、不要夾太久，否則彎度會過重。

建議工具尺寸：離子夾寬度1~2cm最適合瀏海細部塑形。電棒20~26mm最自然、適合法式瀏海的彎度。

適合：需要精準塑形、想要更有線條感

法式瀏海常見問題 Q&A

1. 需要天天整理法式瀏海嗎？

不用。法式瀏海本來就強調「自然不刻意」，只要維持基本蓬鬆度即可。

2. 法式瀏海適合哪種髮質？

細軟髮、中性髮質最容易呈現；粗硬髮則建議加上微燙弧度，會比較好整理。

3. 法式瀏海留長會尷尬嗎？

不會。它本身就是從隨興出發，長長後就算會分邊，就自然變成了八字瀏海，一樣很好看。

法式瀏海之所以大勢回歸，是因為它既能呈現自然慵懶的氛圍感，又能修飾臉型、弱化線條、增加五官立體度。不論短髮、中長髮或長髮都能搭配，甚至即使沒有細緻整理，也能呈現帶點「亂得剛好」的法式時髦感！

